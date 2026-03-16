Nuevo pulso de los profesores catalanes al Govern por las mejoras laborales

Los profesores catalanes vuelven a echar un nuevo pulso al Govern, en forma de huelga durante toda la semana, para reclamar tanto mejoras salariales como mejoras en las aulas. La protesta llega tras el no al acuerdo firmado hace una semana entre Educación con CC OO y UGT, minoritarios en la educación, y rechazado por los sindicatos mayoritarios. El pacto, lejos de apagar las ascuas, ha avivado las llamas del conflicto, tanto con el Departamento como entre organizaciones sindicales, cosa que ha enrarecido el ambiento en muchas escuelas. Con este clima de tensión, esperan repetir la huelga masiva del 11 de febrero, que vació las aulas y llenó las calles.

Cuatro sindicatos -entre ellos los principales del sector, Ustec y Aspepc- han convocado una huelga para toda la semana, que será territorial los cuatro primeros días, pero global el viernes. Los sindicatos intentarán hacer una primera muestra de fuerza el lunes en Barcelona, ya que los paros afectan el primer día a las comarcas del Baix Llobregat y Barcelonès. El martes le toca el turno a los Servicios Territoriales del Penedès, Tarragona y Terres de l’Ebre; el miércoles, al Pirineu-Aran, Cataluña Central y Lleida; el jueves, a Girona, Maresme y los dos Vallès, mientras que el viernes la huelga es para toda Cataluña. Entre los sectores convocados están los docentes de la pública, personal laboral, educación especial, guarderías y ocio educativo (comedor y extraescolares). A ellos se les sumarán el viernes la concertada y los alumnos, llamados a la huelga por el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC).

El pasado lunes, el Departamento de Educación firmó un documento con los sindicatos CC OO y UGT para aumentar un 30%, de aquí a cuatro años, el complemento autonómico, que actualmente es de unos 700 euros mensuales, lo que se traduce en unos 800 euros más este año. El pacte también incluye una indemnización de 50 euros por noche para los docentes que vayan de colonias, un inicio del descenso de las ratios en ESO en los centros de alta y máxima complejidad, más recursos para la educación inclusiva o una reducción drástica de las plazas perfiladas (las que diseñan las direcciones para elegir al profesor que más se ajuste a su proyecto educativo). El acuerdo supone un coste de 2.000 de euros en cuatro años, que el Govern no ha concretado cómo los conseguirá.

Ustec, Aspepc, CGT y la Intersindical rechazan el acuerdo por considerarlo “insuficiente” y acusan a los sindicatos firmantes de cerrar el pacto “por la puerta de atrás” y fuera de la mesa de negociación. Asimismo, las cuatro organizaciones consideran que “no resuelve ninguna de las cuestiones de fondo” del conflicto laboral: “No recuperan el poder adquisitivo perdido por el profesorado, no garantizan mejoras reales inmediatas en ratios y plantillas y dejan demasiadas medidas pendientes de futuros desarrollos, comisiones o presupuestos”.

Educación defendió que, con el acuerdo, los profesores catalanes pasarían de ser los tercer pagados del Estado a los tercer mejor pagados. Unas cifras que enojaron a la mayoría de sindicatos y acusaron al Departamento de manipular las cifras, ya que usó cálculos de 2029 con los docentes catalanes, pero no actualizó los del resto de comunidades.