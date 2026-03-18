Illa, a ERC: “Trabajaremos hasta el último momento para acordar los presupuestos”

El president Salvador Illa ha defendido este miércoles en la sesión de control en el Parlament su decisión de retirar su proyecto de presupuestos que le habría supuesto este viernes su primera gran derrota de la legislatura. La decisión descansa en un pacto con ERC que exigía para votar las cuentas avances en el traspaso del IRPF. Las dos partes se han dado más tiempo para aprobar el proyecto antes del verano. “No me ha sabido mal retirar los presupuestos. Ustedes me lo han pedido para seguir hablando”, ha afirmado en respuesta al líder parlamentario de ERC, Josep Maria Jové. “Tenga la certeza de que trabajaremos hasta el último momento para llegar a un acuerdo. Estoy orgulloso de los acuerdos alcanzados”.

Tras la decisión de retirar las cuentas, inédita en la historia del Parlament -un gesto así suele ir acompañado de la convocatoria de elecciones anticipadas-, Illa y ERC han visualizado el pacto que han alcanzado y su voluntad de seguir negociando. El president ha reiterado que honrará los acuerdos que ha alcanzado, que se precisa más que nunca “estabilidad y responsabilidad” y que su objetivo es acabar el camino con quien lo empezó, esto es, con ERC y Comuns. “Presenté los presupuestos porque era mi obligación y era lo que tenía que hacer”, se ha defendido señalando que este jueves el Govern aprobará un suplemento de crédito, pactada entre las dos formaciones y los comunes, para evitar la parálisis.

El president Salvador Illa (i) yl a consellera de Economía y Finanzas, Alicia Romero, este miércoles en el Parlament. Quique García (EFE)

ERC ha reiterado que su postura no es un “capricho ni ningún chantaje” y le ha agradecido el gesto. “Pero usted ha estresado el calendario presentando el proyecto sin los votos y nos ha complicado la vida a todos”, ha dicho citando su reivindicación del IRPF que había omitido poco antes en su discurso el presidente de ERC, Oriol Junqueras. Jové ha recordado que el pacto de investidura de Illa se sustenta en la resolución de conflicto político y los avances en la soberanía nacional y social. “Sin renuncias y adaptándonos y siendo flexibles en la implementación del acuerdo”, ha dicho avisando de que su mano tendida se refleja con el suplemento de crédito. Los comunes, la tercera pieza del bloque de investidura, han encajado la retirada como un mal menor y ha utilizado la sesión para cargar contra Junts por exigir la reducción del Impuesto de Sucesiones por el impacto de la guerra. Poco antes, habían admitido que “no era una buena noticia” la retirada del proyecto.

Junts, líder de la oposición, ha calificado de “fracaso, desastre, inestabilidad y espectáculo” la retirada del proyecto. “Ha hecho un papelón que se podía haber ahorrado. Es un vodevil. El fracaso de Dragon Khan”, ha afirmado Mònica Sales, portavoz parlamentaria de Junts. “¿Qué responsabilidad supone retirar un proyecto 20 días después de presentarlo?”, ha afirmado reprochando a Illa tener a los profesores y a los médicos en la calle protestando y de haber presionado a los funcionarios hasta la “vergüenza” incluso con las “nóminas”. “No hay suficiente propaganda para ocultar tanta incompetencia”, ha afirmado acusando a ERC de haber suscrito un acuerdo sin avances en soberanía fiscal. La CUP ha recriminado a Illa el devenir de la legislatura y su acuerdo en educación con CC OO y UGT, minoritarios en el sector; y sin Ustec.

El president, Salvador Illa, este miércoles, en el Parlament. Massimiliano Minocri

Visiblemente molesto, Illa ha dicho en su réplica que necesitaría varias horas para explicar “cómo me he encontrado el país, pero no lo haré porque Cataluña necesita a todo el mundo” y ha recordado a Junts que también decía hace 15 meses que no habría Govern ni tampoco modelo de financiación. “Dicen que no habrá presupuestos y los habrá. Hemos llegado a un acuerdo para que lhaya presupuestos en Cataluña”, ha dicho. “Y ustedes ¿dónde están? Es el momento la política en mayúsculas, no de chimenea estrecha, corta mirada y vuelo bajo”.

El PP y la extrema derecha de Vox y Aliança Catalana, han obviado la retirada de los presupuestos y han optado interpelar a Illa por otros asuntos como el islamismo. El presidente popular, Alejandro Fernández, ha afeado a Illa el presunto patrimonio inmobiliario de Miquel Iceta, y le ha vinculado al presidente del PSC con la trama Koldo. “Cuando aparecieron las informaciones de Koldo y José Luis Ábalos atacaron a los medios, pero el tiempo dio consistencia a aquellas informaciones”, ha dicho el popular sin añportar pruebas. Illa le ha exigido al popular que no “ensucie la política”. “Desconozco su patrimonio, pero conozco sus principios”, le ha defendido.