El PP reclama en Barcelona una reforma de la financiación municipal “en paralelo al debate autonómico”

Al alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol (PP), le gustan los ejemplos y los utiliza frecuentemente para reforzar sus discursos políticos. “Badalona es uno de los pocos municipios que gestiona un hospital municipal y residencias de gente mayor cuando no son de nuestra competencia. Y no nos quejamos por gestionarlos, sino que pedimos que la autoridad competente [la Generalitat] nos compense por la gestión que ellos no realizan y nosotros sí. Esto lo entiende todo el mundo”, ha asegurado en una jornada sobre financiación local organizada este martes por la mañana por el Partido Popular en Barcelona. A un año de las próximas elecciones municipales, los populares pretenden abanderar la mejora de la economía municipal en España, aunque defienden un debate “paralelo” a la financiación autonómica.

Albiol es uno de los cuatro alcaldes que el PP cuenta en Cataluña (Castelldefels, Pontons y Monistrol de Montserrat) y una de las figuras más reconocidas del partido en la comunidad. Y delante de varios de los principales representantes municipales del partido de España, ha reclamado al Gobierno “garantías financieras” para asumir aquellas tareas crecientes que asumen los ayuntamientos. “Con los servicios sociales ocurre lo mismo. Los gobiernos autonómicos no pueden hacer frente a la avalancha de peticiones que reciben y nos toca a los ayuntamientos sacar recursos de un lado para ponerlos ahí”, ha añadido.

Con más de 3.300 alcaldías y más de 20.000 concejales, el PP se ha presentado en el acto como el partido más municipalista y ha denunciado el “abandono” de Pedro Sánchez a la realidad local.“No queremos ser más que nadie, pero no vamos a aceptar que los alcaldes sean menos. Se va a abordar un debate sobre financiación autonómica y queremos que también se abra el debate de la financiación local, que es la que soporta el día a día”, ha sostenido Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Local del partido, quien ha defendido un modelo “justo para todos” y ha urgido al Ejecutivo a impulsarlo “en paralelo”. El dirigente popular ha insistido en que no se trata solo de una cuestión técnica, sino “política”, y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de frenar la reforma.

En este sentido, Bendodo ha recordado que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuya presidencia es del PP, consensuó en 2025 un documento en el que se reclama un nuevo modelo de financiación. “Todos los partidos representados firmaron ese documento”, ha destacado, para reforzar la idea de que existe un consenso institucional que, a su juicio, el Gobierno no está atendiendo.

Bendodo ha denunciado que el Gobierno “debe 3.000 millones de euros” a los ayuntamientos por varios conceptos, entre los que ha destacado la bonificación del transporte en la época de la covid, y ha pedido que “deje de obligar a imponer nuevos impuestos”, como el de la recogida de residuos. “Que dejen de estrangular”, ha pedido.

También ha participado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha insistido en que el debate no es únicamente económico. “Los alcaldes no hablamos de dinero, hablamos de personas”, ha afirmado, al tiempo que ha reclamado un marco normativo y financiero que permita a los municipios prestar servicios con garantías. “Si la vivienda es el principal problema, que nos dejen hacerlo a los ayuntamientos”, ha reclamado. El alcalde madrileño también ha reprochado a Sánchez que haya transformado su ‘no a la guerra’ en un “sí a la guerra y un no a los ayuntamientos”, en referencia a la transferencia del Ejecutivo de 1.300 millones de euros al Ministerio de Defensa.

La jornada ha finalizado con la publicación de un documento que reclama “abrir una nueva etapa para el municipalismo” en la que los ayuntamientos “dejen de ser la administración a la que más se le exige y menos se le reconoce”. Después del exitoso ciclo electoral en Extremadura, Aragón y Castilla y León, el PP confía en convertir los triunfos autonómicos en un asalto final a La Moncloa a medio plazo. “Feijóo tiene el compromiso de afrontar la reforma de la financiación local en el primer año de llegar [al Gobierno], ha asegurado Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del partido.