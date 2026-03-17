El Govern apela a la responsabilidad de ERC para tener Presupuestos

El Govern de Salvador Illa ha realizado este martes un llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia de Esquerra Republicana para alcanzar un acuerdo sobre Presupuestos para no perder 9.000 millones de euros adicionales y ofrecer a la vez un horizonte de estabilidad como consecuencia de la Guerra de Irán. Tras la celebración del Consell Executiu, la consejera portavoz Sílvia Paneque ha afirmado que están situados en ese escenario sin querer alimentar otras alternativas. El Govern se enfrenta este viernes al debate a la totalidad de las cuentas en el Parlament en minoría tras el rechazo de ERC a votar a favor ante la falta de avances en la cesión fiscal del IRPF.

Las negociaciones siguen abiertas hasta el punto de que una comisión de ERC estaba en el Palau este martes por la mañana mientras la consejera daba cuentas de los acuerdos. La reunión ha acabado sin pacto. La comisión de ERC estaba formada por Isaac Albert, Lluis Salvadó, Mercè Pastor y Oriol López Molas, secretario general adjunto. Y, por parte socialista, por el consejero de Presidencia Albert Dalmau y los dirigentes del PSC Lluïsa Moret y Ferran Pedret. La reunión ha acabado sin pacto. Paneque no ha confirmado el encuentro.

La consejera ha defendido la necesidad de que Cataluña tenga presupuestos recordando que una mayoría social los defiende. Y por otra razón: que Cataluña necesita más que nunca “estabilidad” por las consecuencias de la guerra en Irán. El Govern había afirmado hasta ahora que se podían perder esos 9.000 millones, pero Paneque ha apuntado que sin cuentas irían destinados a amortizar deuda. “Cuando decimos que se pueden perder, no quiere decir que desaparezcan”, ha aclarado.

La sesión del debate a la totalidad de las cuentas está prevista para el mismo viernes y el Govern se da de plazo hasta el inicio del debate para llegar a un acuerdo. Esto es, no renuncia a que ERC pida la palabra y pueda retirar la enmienda a la totalidad de viva voz. La consejera ha deslizado que no se plantean renunciar al debate retirando el proyecto y ha aducido que sería extraño defender la necesidad de tener presupuestos y luego dar marcha atrás. “Somos el Govern de la palabra dada”, ha afirmado en relación con su compromiso para que Cataluña recaude el IRPF tal y como figura en el acuerdo de investidura y en el de la Comisión Bilateral.

Pese a la incertidumbre, Paneque ha aclarado que el Govern aplicará los aumentos salariales a los profesores pactados con CCOO y UGT, -minoritarios en el sector- y con los de los mossos. La posible falta de presupuestos había dejado en el aire esas mejoras. “Son acuerdos que el Govern cumplirá y se trasladarán a las nóminas sea cual sea el escenario presupuestario”, ha señalado la consejera cuando se le han planteado las contradicciones en que habían incurrido el consejero Dalmau al asegurar que se aplicarían mientras la consejera de Economía, Alícia Romero, avisa de la dificultad de trasladarlos sin presupuestos y aunque haya suplementos de crédito. “No reabriremos la negociación en Educación. El acuerdo es bueno”, ha zanjado Paneque. Dalmau ha insistido esta tarde sobre la cuestión en el Parlament, cuestionado por ERC. “El Govern cumplirá con los maestros”.

La diputada Irene Aragonès (ERC), ha afeado al vicepresidente que el PSC reclame un apoyo sin haber cumplido los pactos previos. “Ustedes quieren nuestro apoyo, y nosotros queríamos… queremos, llegar a un acuerdo; pero para hacerlo, antes se deben cumplir los compromisos adquiridos. Quieren un crédito de confianza cuando aún deben el anterior. No pueden cargar sobre los hombros de los otros su propio incumplimiento", ha subrayado.

Maniatado por la falta de cuentas, el Govern ha reducido drásticamente las últimas semanas sus acuerdos. Este martes ha aprobado la cesión de solares a la Agencia Catalana del Habitatge para construir 200 pisos. En total, este año el Govern entregará 4.000 llaves y de momento 22.000 del plan 50.000 están en diferentes fases de producción.