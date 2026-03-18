PSC y ERC intensifican los encuentros para salvar las cuentas mientras el Gobierno no se mueve

A tres días de la votación a las enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos catalanes, la “vía transitable” para la cesión de la gestión del IRPF a la Generalitat que Esquerra Republicana pide como condición para levantar la suya sigue sin llegar. El PSC y ERC se mantienen sentados en la mesa, intentando buscar una salida, y el Gobierno central ayer prefirió no terciar en la cuestión pese a que el gesto que los republicanos piden como condición para negociar las cuentas depende únicamente de él. ERC o el Govern tienen hasta la votación del viernes para retirar bien sea la enmienda o el proyecto, pero ambos niegan esos escenarios.

“Somos el Govern de la palabra dada”, insistió ayer la portavoz del Ejecutivo catalán, la consejera de Territorio Sílvia Paneque, siguiendo el guion con el que quieren convencer a ERC. El mensaje es que en otro momento de la legislatura sí se abordará el compromiso de que la Agencia Tributaria Catalana gestione la totalidad de impuestos, comenzando por el IRPF, un punto recogido no solo en el pacto de investidura que llevó al Palau a Salvador Illa sino también en el último acuerdo de la Comisión Bilateral Gobierno Generalitat.

El Ejecutivo central, sin embargo, no quiere terciar (al menos de manera pública) en las negociaciones del PSC con Esquerra, pese a que la última palabra en la cesión tributaria debería venir del Ministerio de Hacienda. Tras semanas en que en corrillos diferentes voces del Gobierno negaran que haya margen para satisfacer a ERC, ayer fue la propia ministra portavoz, Elma Saiz, la que sin querer entrar en muchos detalles -se remitió a las declaraciones de la consejera catalana de Economía, Alícia Romero- esbozó que no habrá gesto. “Están trabajando para superar la enmienda a la totalidad y seguir trabajando a posteriori [para] lograr un acuerdo”, aseguró.

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Mientras ambas portavoces daban sus respectivas ruedas de prensa semanales, posteriores a las reuniones de sus Ejecutivos, en el Palau de la Generalitat se reunían altos cargos del PSC y de ERC. Las partes jamás se han levantado de la mesa y las reuniones, aceptan pese al hermetismo, se han ido intensificando en los últimos días. Las posiciones, sin embargo, son idénticas a las de hace unos días. El Govern ha intensificado su presión a los republicanos, por ejemplo, recordando la necesidad de responder a las consecuencias económicas de la guerra en Irán o la inminente falta de liquidez de las arcas de la Generalitat si no llegan más recursos.

ERC, por su parte, ve como se pierden oportunidades para que llegue la “vía transitable” que piden. Para que Cataluña -o la CC AA que lo desee- pueda asumir más responsabilidad en la recaudación es necesario retocar tres leyes (la de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la del actual modelo de financiación y la norma 16/2010, que establece los tributos cedidos a la Generalitat). Hace semanas que en las filas de ERC se ponía la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) como el espacio idóneo para que se clarificara cómo y cuándo se harían esos ajustes. Es imposible que sea antes del viernes, pues el reglamento del Consejo establece que se ha de convocar con 72 horas de antelación.

Cuatro escenarios se abren de cara al viernes. El primero es que ERC retire la enmienda, lo que permitiría darle un mes de aire a la negociación con sobre el IRPF. Se trata del tiempo de tramitación hasta la votación definitiva. Es un camino que le permitiría a los republicanos mostrar su voluntad negociadora, pero las posibilidades son limitadas, ante la negativa de tomar la palabra del president Salvador Illa como única garantía de que se cumplirá con el aumento de la soberanía tributaria.

El otro es que el Govern retire el proyecto y lo vuelva a presentar más adelante, con ERC ayudando a aprobar un suplemento de crédito. Romero, como Paneque, negó ayer esta posibilidad. “Ya hemos negociado y llevamos 18 meses negociando con ERC (...) me cuesta pensar que necesitamos más tiempo, ¿usted cree que cambiaría mucho el Presupuesto en dos semanas?, aseguró la titular de Economía en una entrevista en La2. Pese al durísimo revés que significaría para el Ejecutivo de Salvador Illa, sobre la mesa está la foto más amplia de la necesidad de unas cuentas para acabar el mandato, no solo para el presente ejercicio.

El enroque final de ambas posiciones llevaría a las últimas dos opciones. Que Illa decida apretar el botón del adelanto electoral ante la incapacidad de llegar ahora a un acuerdo o arriesgarse a terminar una legislatura en la que necesita de los votos de ERC y los Comuns para aprobarlo todo. Y con las cuentas prorrogadas de 2023. El socialista, pese a poder repetir el triunfo, seguramente lo tendría más difícil para salir investido y no es descartable que un independentismo más desunido que nunca recupere una mayoría envenenada por el peso de la xenófoba Aliança Catalana.