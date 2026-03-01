Hablen sobre las cuentas, por favor

Los más jóvenes no lo recordarán, pero hubo un tiempo en que los gobiernos tenían mayorías parlamentarias relativamente estables que les permitían aprobar un número nada despreciable de leyes y hasta tener los Presupuestos de cada año en vigor el día 1 de enero. No es que fueran tiempos fáciles. Tampoco se ataban los perros con longanizas. Seguramente, ni siquiera son épocas que merezcan ser recordados como referentes de nada. Simplemente, las administraciones estaban acostumbradas a funcionar así y su pesada maquinaria, siempre ávida de previsibilidad, lo agradecía. Ya hace mucho tiempo que esto pasó, al menos en Cataluña. Desde 2010, los presupuestos de la Generalitat solo han estado en vigor el primero de enero una sola vez. Fue en 2022, con Jaume Giró como consejero de Economía.

Lo más habitual desde que la inestabilidad inherente al proceso independentista se apoderara de todas las administraciones ha sido que los presupuestos se hayan aprobado tarde (siete veces), que hayan sido rechazados (dos veces) o, directamente, que no se hayan ni presentado en el Parlament: cuatro veces.

Solo los más pesimistas creen que será imposible que las cuentas que el ejecutivo de Salvador Illa registró el viernes en el Parlament acaben viendo la luz, aunque sea tarde. Todas las miradas están puestas en Esquerra Republicana, que a su vez redirige su atención hacia los movimientos del Gobierno central en una cuestión tan peliaguda como la cesión del IRPF a Cataluña. Pero a diferencia de años atrás en los que todo parecía llevar al choque, al enfrentamiento y al no acuerdo hoy existe otro clima en el que parece que una parte nada desdeñable de la sociedad valora ciertos consensos. Esta parte de la sociedad premió a Salvador Illa cuando en 2023 decidió apoyar los Presupuestos de Pere Aragonès y no parece que esté pasando factura a ERC, que está apoyando numerosas iniciativas en el Ayuntamiento de Barcelona.

Evidentemente, la línea entre el acuerdo y el descarrilamiento sigue siendo muy fina en un ecosistema de partidos tan fragmentado y con intereses tan dispares, pero incluso dentro de ERC se vislumbran dudas sobre hasta qué punto les favorece aparecer como quienes bloquean otros presupuestos de la Generalitat. El debate se centra en el IRPF, en el consorcio de Infraestructuras e incluso en si son o no convenientes unas nuevas elecciones anticipadas en Cataluña. Pero poco o nulo debate ha habido hasta ahora en lo referente a los presupuestos. Si 1.900 millones para vivienda son o no suficientes. O si hay que ampliar las partidas presupuestarias para subir el salario a médicos y maestros.

Vienen semanas interesantes para ver cómo se acomodan las diferentes fuerzas y sensibilidades. ERC jugará sus cartas como no puede ser de otra manera en un partido que aspira a volver a ocupar un poder relevante en la Generalitat. Los socialistas se vanagloriarán de haber dado un paso al frente presentando “los mejores presupuestos de la historia”. Y tiempo habrá para valorarlos. Lo que sí sería conveniente ahora es que se debata sobre las cifras de las cuentas. Y que todos digan claramente a los ciudadanos qué partidas hay que cambiar o qué inversiones se deben retocar. Un debate sobre presupuestos y no sobre estrategia política sería una gran noticia para una administración que ya funciona con demasiadas trabas y unos ciudadanos que ven, hastiados, como los servicios públicos no están a la altura de los impuestos que pagan.