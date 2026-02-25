Marko Daniel dejará en junio la dirección de la Fundación Miró

La Fundación Joan Miró ha anunciado este miércoles que Marko Daniel finalizará en junio su mandato como director general de la institución de Barcelona, cargo que asumió en 2018 y que ha ejercido durante dos mandatos consecutivos. El Patronato expresa su reconocimiento por el trabajo que ha realizado durante esta etapa, a la vez que menciona que ha sido el máximo responsable en uno de los momentos más exigentes y al mismo tiempo más fructíferos de su historia. La institución que dejó a la ciudad Joan Miró justo acaba de celebrar sus 50 años. Durante las próximas semanas, el Patronato impulsará el proceso de selección de la nueva dirección general.

Bajo la dirección de Marko Daniel, la Fundació Joan Miró ha crecido como institución, apunta el comunicado enviado a la prensa: “Ha profundizado en su modelo de gestión, ha ampliado su presencia internacional y ha reforzado su vínculo con los públicos de Cataluña y del mundo”. Los grandes proyectos expositivos de los últimos años —Paul Klee (2022-23), Miró-Picasso (2023-24), Miró-Matisse (2024-25) y la exposición centrada en Miró y Estados Unidos (2025-26)— han situado la obra del pintor catalán en diálogo con figuras capitales con instituciones de referencia.

Asimismo, el agradecimiento del Patronato incide en que Marko Daniel ha ayudado a la Fundación a ampliar su red de colaboraciones internacionales, ha formalizado nuevos acuerdos de patrocinio estratégicos y mantiene proyectos en desarrollo con sedes como Shenzhen, São Paulo y Beijing. La nota también destaca que deja como legado una estructura reforzada en el funcionamiento del museo.

Marko Daniel (Aquisgrán, 1964) era jefe de programas públicos de la Tate Modern y la Tate Britain de Londres desde 2006 cuando aterrizó en el museo de Montjuïc, después de ganar el concurso internacional convocado para sustituir en el cargo a Rosa Maria Malet, que fue directora de la Fundación Miró durante más de 30 años.