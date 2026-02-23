La descoordinación policial marcó los altercados en el encuentro de ‘therians’ en Barcelona

La descoordinación policial marcó el sábado los altercados en una concentración de therians (humanos que se sienten animales) celebrada en el paseo de Lluís Companys de Barcelona. Los Mossos acusan a la Guardia Urbana de desalojar la zona cuando no ocurrían incidentes graves, según fuentes policiales, lo que llevó a altercados más graves. El dispositivo acabó con desórdenes públicos y cuatro personas detenidas, tres de ellas menores de edad. La Guardia Urbana asegura oficialmente que fue requerida para intervenir en el interior de un parquing subterráneo, donde se estaban causando daños materiales, y defienden que la decisión operativa de intervenir se vio “fundamentada en la sucesión de incidentes”. Por ello, pidieron el apoyo de Mossos, que a través de un portavoz confirman únicamente que desalojaron de manera conjunta en un dispositivo que pivotaba sobre la policía local.

La convocatoria de una reunión de personas del colectivo therians, con un gran eco mediático, acabó sumando a más de 3.000 personas en la zona de Arc de Triomf de Barcelona. Citados el sábado a las seis y media de la tarde, muchos jóvenes se movilizaron a través de las redes sociales para ver en acción a los therians y, en algunos casos, mofarse de ellos. Finalmente, se reunieron más curiosos que participantes, y desbordaron cualquier previsión de asistencia. Al no tratarse de una mobilización o protesta, los servicios de información de la policía catalana no llevaron a cabo una evaluación de riesgos. La Guardia Urbana se hizo cargo del dispositivo, mientras los jefes de turno de los Mossos d’Esquadra acudieron a la zona, comprobaron que era una situación lúdica, y dejaron allí solo una patrulla para seguir la evolución de lo que ocurría.

Pero a las ocho de la tarde, recibieron las primeras peticiones por parte de la Guardia Urbana de Barcelona de que acudiesen a la zona unidades de orden público de los Mossos porque mientras intervenían en el aparcamiento, varias personas habían lanzado objetos a la línea policial. “¿Cómo es posible que en una concentración de 3.000 personas no estuviesen los competentes en orden público?“, critican fuentes del cuerpo de la Guardia Urbana, teniendo en cuenta la dimensión que tomó la concentración, que además se celebraba al lado del Tribunal Superior de Justica de Cataluña (TSJC).

Después de la petición, los mandos de los Mossos d’Esquadra valoraron de nuevo el escenario para decidir si enviaban a los antidisturbios, pero estimaron que no era necesario, porque no detectaron incidentes que obligasen a intervenir. A pesar de su criterio, media hora más tarde, fueron informados de que la responsable de la Guardia Urbana al cargo de la situación había dado la orden de desalojar a sus propios equipos de orden público. Además de los altercados en el aparcamiento, ya habían necesitado proteger a tres menores therians que habían corrido a esconderse en una tienda, explocan esas mismas fuentes. Los Mossos, sin embargo, insistieron en acabar con el desalojo porque podía provocar una situación más grave que la que pretendía frenar.

Finalmente, la situación desembocó en que varias personas cruzaron elementos en la vía, lanzaron objetos a la línea policial, quemaron papeleras y destrozaron mobiliario público. Los Mossos enviaron a los antidisturbios a la zona, y asumieron la dispersión de la concentración, de manera conjunta con la Guardia Urbana, pero liderando ellos el dispositivo de orden público, al ser los competentes, explican fuentes de la policía catalana. “Tardaron 20 minutos en llegar”, se quejan fuentes de la Guardia Urbana. La situación se normalizó pasadas las diez de la noche, con la detención además de cuatro personas.