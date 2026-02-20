Los ‘therian’, los humanos con identidad animal, se reúnen en Barcelona

El abogado mexicano Mauricio Castillo se ha presentó en el Congreso de Nuevo León, acompañado de Luis, un hombre de 28 años que se percibe a sí mismo como un caballo, para presentar la propuesta ciudadana de crear una ‘Ley Therian’.

Los cuatro jinetes del Apocalipsis es la imagen que sirve de anuncio a una serie de calamidades como son terremotos, caídas de estrellas, la oscuridad del sol, la aparición de la Bestia y el juicio final. Cuatro hombres montados en caballos que aquel que sepa identificarlos será consciente de la que se viene encima a la humanidad. La Biblia no describe pormenorizadamente ni a los jinetes ni a los cuatro caballos pero, los más cautelosos, quizás deban prestar atención al encuentro que va a tener lugar este sábado en Arc del Triomf de Barcelona: una cita de Therians. El término therian se ha instalado con fuerza en la conversación digital durante los últimos meses. En TikTok, Instagram y YouTube es común ver a adolescentes que aseguran identificarse con animales no humanos, lo que ha despertado curiosidad, controversia y una ola de memes. Para muchos es una tendencia reciente, pero la identidad therian no es nueva.

En los años 90, en varios foros de internet apareció un nuevo concepto: los therian (o therianthrope). Algo así como, una persona que se identifica psicológicamente con un animal aunque sabe -eso siempre se espera- que en realidad es humano. Los especialistas aseguran que no es un problema psíquico es una identidad o subcultura que debe respetarse. De esta manera, hay miles de, sobre todo, adolescentes que han decidido vivir este siglo XXI identificándose no con un cantante, actor, político… sino con un gato, un perro, una ardilla, un koala, un ciervo, cualquier felino…

Pues bien, estos adolescentes mantiene extraños comportamientos como correr a cuatro patas por los parques, suelen llevar máscaras de sus animales, correas y todo aquello que les acerque a la identidad perruna, gatuna o del animal elegido y que más se acerque a la identidad elegida. Hay que tener en cuenta que los therian saben que son humanos por lo que la transformación física nunca es total, aunque se intenta.

Este fenómeno parecía residual hasta que explotaron las redes sociales y los therian podían relacionarse entre ellos, compartir sus vídeos y sus inquietudes como humano con identidad animal que solía ser incomprendido por progenitores, amigos, vecinos de escalera y casi toda la humanidad. Los therian dejan claro que no es un entretenimiento, sino que ellos son así y buscan el respecto a su identidad.

Varios de estos ciudadanos con identidad animal han programado diferentes encuentros en Cataluña para compartir experiencias y reducir el estigma social hacia ellos. El sábado 21 de febrero tendrá lugar el primer encuentro en Arc del Triomf. Hay otras quedadas, por ejemplo, en Girona o Bilbao.