La concentración de ‘therians’ en Barcelona acaba en un bluf con más curiosos que participantes

Alrededor de mil personas se han reunido este sábado en un encuentro entre therians en el Arc del Triomf en Barcelona, donde habían más curiosos que personas involucradas en el movimiento viral. El fenómeno que inundó las redes en las últimas semanas representa a personas que se identifican, en un plano psicológico o espiritual, con un animal y emulan algunos comportamientos —gatear, saltar o ladrar—, además de caracterizarse con elementos como orejas, máscaras y colas. En el encuentro, también convocado en otras poblaciones españolas, poco de ello se vio. Más bien ha derivado en burlas, disfraces sarcásticos e insultos a Pedro Sánchez por parte de algunos grupos de jóvenes.

Los participantes, sobre todo, eran menores de edad. En la línea L1 dirección Arc del Triomf no cabía un alfiler. “Como sea verdad y haya therians me muero, eh”, comentaba una chica de no más de 15 años. “A mí me da que no habrá, ya pasó en Córdoba”, le contestaba su amiga. Salían del metro disparados, imitando sonidos de animales. En un par de pasos ya se encontraban con la horda de jóvenes que llenaban el paseo de Arc de Triomf, algunos subidos a farolas o cualquier estructura urbana que permitiese observar la zona desde las alturas.

Eso sí: sin, aparentemente, presencia real del colectivo therian. De hecho, los principales focos de interés fueron diversas personas disfrazadas que generaron provocaron, corrillos y persecuciones. “Tía, corre, quiero una foto con ellos”, decía una niña. La mayoría de los asistentes estaban teléfono en mano, publicando vídeos en redes sociales y poniendo al límite la red 4G. Otros grupos, además, se dedicaron a tirar botellas de agua vacías, huevos y raciones de comida para perro, e incluso se llegaron a dedicar insultos a Pedro Sánchez. “¿Qué tiene que ver esto con Pedro Sánchez?”, comentaba una mujer que paseaba por la zona.

El término therian se ha instalado en los últimos meses en la conversación digital, impulsada por vídeos virales en TikTok, Instagram y YouTube. Las primeras escenas que se viralizaron surgieron en Argentina y se expandieron por el resto de Latinoamérica. Según relatan los therian, se trata de una vivencia interna de identidad, no necesariamente vinculada a una transformación física o a una creencia de tener otro cuerpo. Aunque para muchos pueda parecer una tendencia reciente asociada a adolescentes que imitan movimientos animales o utilizan máscaras y accesorios, la comunidad therian surgió en los años noventa en foros de internet y se define como una subcultura que reclama respeto y reconocimiento.

La viralización en redes ha facilitado que jóvenes con esta identidad conecten entre sí y organicen encuentros presenciales para compartir experiencias y reducir el estigma. El fenómeno, a medio camino entre identidad, comunidad digital y expresión juvenil, ha generado tanto curiosidad como controversia y reabre debates sobre la pertenencia e identidad en la era de las redes sociales.