El Govern espera lograr los apoyos de ERC durante el trámite parlamentario

La consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, llevará este viernes al Parlament un proyecto de Presupuestos sin todavía saber si saldrán adelante tras el rechazo de ERC de este fin de semana de sentarse a negociar con el Gobierno de Salvador Illa. En un acto en Barcelona para presentar el nuevo número de la publicación Nota d’Economia, que elabora su departamento, Romero ha afirmado que espera “incorporar los apoyos” necesarios durante el trámite parlamentario para aprobar unas cuentas que, a su juicio, son necesarias para “paliar los desajustes y desequilibrios” sociales que aún sufre Cataluña. Romero, además, ha agradecido la “responsabilidad” mostrada este lunes por los agentes sociales al alcanzar un acuerdo para respaldar sus cuentas.

Romero también se ha referido durante el acto a los acuerdos alcanzados con Comunes para limitar la compra especulativa de vivienda. La consejera ha defendido la empresa como vía para lograr la riqueza que luego hay que repartir. “Somos un gobierno que lo tenemos claro”, ha afirmado. Y ha recordado que medidas que evalúa el informe y que rechazan “algunos” ―la patronal se ha desmarcado del acuerdo― ayudan a “compartir” esa riqueza. Y acto seguido ha defendido el pacto con Comunes. “Es un acuerdo para prohibir la compra especulativa. La vivienda debe ser para vivir, no para especular”, ha señalado.

Al acto sobre el informe que examina varios aspectos que abundan en la “prosperidad compartida” bajo el que actúa el Gobierno de Salvador Illa, ha acudido el economista y exjefe de Investigación del Banco Mundial, Branko Milanovic, quien ha conversado con el director general de Análisis y Prospectiva de la Generalitat, David Lizoain. Milanovic ha desgranado el contenido de su nuevo libro The great global transformation (’La gran transformación global’), en el que explica las implicacions que ha tenido el desplazamiento del eje económico desde Europa a Asia.

El libro de Milanovic, experto en desigualdad, explora también nuevas formas de inequidad. En concreto, el académico señala la emergencia de una nueva clase que llama homoploutia, que se basa en la concentración en pocas manos de dos de los factores de capital: sueldos elevados y altos rendimientos del capital. “Este fenómeno es visto como un nuevo desarrollo que ha roto la división tradicional historica ente capitalistas y trabajadores”, ha afirmado el economista, que ha añadido: “En Europa, incluyendo España, si tomamos el 10% más rico vemos que uno de cada cuatro están, a la vez, entre los capitalistas más ricos y los que tienen mayores sueldos”, agrega. Milanovic también ha disertado sobre el retroceso que se ha producido en la globalización neoliberal, impulsado sobre todo por líderes como el mandatario estadounidense Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping.

El econosmita también se ha referido a los elevados precios de la vivienda y al informe que incorpora el documento de la Generalitat, avanzado por este diario, sobre la necesidad de incluir el precio de la vivienda dentro del cálculo del Índice de Precios al Consumo (IPC). Según el estudio del Gobierno catalán, su inclusión supone fulminar cualquier avance en el poder adquisitivo en la última década. “El coste de la vida incorporando la vivienda o no es muy diferente en muchos países en los que los aumentos de los precios están detrás de la desafección de mucha gente que no puede permitirse la casa a la que sí accedieron sus padres”, ha recordado.