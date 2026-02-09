Entidades económicas catalanas chocan sobre la validez y el valor del modelo turístico

El turismo tiene un peso capital en la economía catalana, representa más del 12% del PIB, pero da signos de estancamiento, según un informe elaborado por IPI (Iniciativa para la Productividad y la Innovación) como síntesis de un proceso de estudio y debate impulsado desde el Cercle d’Economia. “El modelo de crecimiento extensivo da síntomas de agotamiento”, subraya la diagnosis de la entidad empresarial, y alerta de la necesidad de abordar una “revisión” para revitalizar el sector. Otro informe que se ha dado a conocer este lunes, en este caso del Observatorio de la Economía Urbana, impulsado por la Cambra de Barcelona, “rompe el mito de que el turismo sea un sector de poco valor añadido”, en palabras de Josep Santacreu, presidente de la Cambra.

Cataluña recibió 20.055.314 turistas extranjeros en el 2025. Un récord histórico, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Barcelona acapara una parte importante de ese flujo. El responsable del área de estudios económicos de la Cambra, Joan Ramon Rovira, sostiene que el volumen de empleados vinculados a la hostelería y a las actividades culturales e industrias creativas en la ciudad son parecidos (22.000 contra 19.000), y ha añadido que la productividad media de las actividades vinculadas al turismo es muy parecida a la del conjunto de la economía de Barcelona. Ese análisis choca con un documento, “Debate sobre el modelo turístico y su incidencia en la productividad de la economía catalana”, que ha impulsado IPI, en el marco de una incursión pionera del Cercle d’Economia en el análisis de las derivadas económicas del negocio turístico y sus externalidades.

El equipo técnico que ha participado en la confección de este documento del Cercle reconoce el papel clave que tiene el turismo para Cataluña como motor de actividad, de empleo y de proyección internacional, pero reclama aumentar la productividad. “El modelo de crecimiento basado en volumen, precios bajos y contención salarial ha generado competitividad a corto plazo, pero ha sacrificado la productividad. En un contexto de deterioro general de la productividad catalana, este modelo requiere revisión”, sentencia el documento. El Cercle señala que su trabajo parte de un estudio transversal del sector impulsado por el economista Miquel Puig y con la toma de opiniones de varios agentes implicados,economistas, académicos y empresarios. Todo ello para concluir que el turismo es un activo crucial pero procede abordar una revisión estratégica del modelo turístico que permita reforzar la calidad de la oferta, diversificar actividades, mejorar la formación del talento y promover una gestión más eficiente de los recursos.

La Cambra replica que “no se puede afirmar que la productividad de las actividades turísticas sea inferior a la del conjunto de la economía” y aporta datos: la actividad turística empleó a 165.000 personas en el municipio de Barcelona en el 2024 (casi 151.000 el 2023) y generó un PIB de 12.844 millones de euros en 2023, último año con datos disponibles.

En el caso expreso de la capital catalana, el peso del turismo en el PIB de la ciudad experimentó una tendencia a la baja en el periodo 2019-2023 (coincidiendo con los estragos por la pandemia del coronavirus), cayendo del 14,1% al 12,8%. El director del Observatorio de la Economía Urbana, Josep Francesc Valls, argumenta que el “turismo óptimo” en Barcelona son los visitantes que aportan en cultura, fortalecen las relaciones internacionales, sostienen la actividad durante todo el año y mejoran la vida de sus residentes.