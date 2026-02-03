Las claves del récord de turistas en 2025: el tirón de EE UU y Reino Unido compensó la debilidad de Francia y Alemania

España alcanzó el nuevo récord de 96,7 millones de turistas extranjeros en 2025 gracias a la fortaleza mostrada por el Reino Unido, el primer mercado emisor de viajeros con 19,06 millones, un 19,6% del total de entradas, y EE UU, el más relevante fuera de la UE, con 4,4 millones, un 4,5% del total. Las entradas desde EE UU y Reino Unido crecieron un 4,3% y un 3,7%, respectivamente, por encima de la media del 3,7%. Especialmente llamativo es el crecimiento de las llegadas de viajeros desde EE UU en un ejercicio en el que el dólar se depreció un 14% respecto al euro, lo que implicó una pérdida de poder adquisitivo en los viajes a la zona euro.

Los datos anuales hechos públicos esta mañana por el INE revelan que el buen comportamiento de ambos, unido al de otros mercados menos importantes en tamaño como Portugal, Holanda e Italia, sirvió para compensar el peor desempeño de Francia y Alemania, segundo y tercer mercados emisores más importantes, cuyos visitantes se vieron condicionados por la mala situación económica de sus países. Alemania apenas creció un 0,2% tras dos años de recesión y el crecimiento del PIB en Francia se ve lastrado por el crecimiento imparable de la deuda y el déficit público. En 2025 llegaron 12,79 millones de turistas franceses, lo que supuso un 13,2% del total de viajeros recibidos, con una caída del 1% respecto al ejercicio anterior, mientras que desde Alemania entraron 12 millones de viajeros, un 12,4% del total, con un mínimo avance del 0,6%.

Los datos de llegadas en diciembre constatan la desaceleración experimentada en la llegada de turistas a España a partir del pasado mes de abril. Entre mayo y diciembre, el mayor incremento en las entradas se produjo en octubre, con un avance anual del 3,2%, y el menor tuvo lugar en diciembre, con una tímida subida del 0,4%. Los datos del último mes del año revelan que la llegada de turistas extranjeros cayó en cinco de los mayores mercados emisores, como Francia (-8,4%); Italia (-5,8%); Alemania (-4,4%); Países Nórdicos (-3,5%) y Portugal (-1,2%). Y las procedentes de Reino Unido tan solo crecieron un 0,1%.

¿Fueron algo coyuntural esas caídas o indican una tendencia a corto y medio plazo? Las últimas previsiones deslizadas por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, apuntaban más a la primera opción, ya que auguraban que el primer cuatrimestre de este año, en el que se incluye la Semana Santa, se cerraría con 26 millones de turistas, un 3,7% más, y un gasto asociado de 35.000 millones, un 2,6% más.

En un comunicado, el Ministerio de Industria centró su valoración en los datos de gasto, que cerraron el año con un balance de 134.712 millones de euros, lo que representó un nuevo máximo histórico, con un crecimiento del 6,8%, duplicando el avance de las llegadas. “Estos datos de récord consolidan la tendencia de crecimiento del gasto en destino por encima del incremento en el ritmo de las llegadas, aunque algo más moderado en este 2025 que el pasado año. Una evolución estadística que va en la línea de la apuesta del Ministerio por la transformación del modelo turístico, más sostenible y basado en priorizar la calidad frente a la cantidad, desconcentrar y desestacionalizar los destinos y diversificar la oferta, en la línea de la Estrategia España Turismo 2030 aprobada en 2025″, recalcó en el texto.

Una primera explicación que justifica que el gasto creciera el doble que las entradas se basa en que los turistas extranjeros que vienen a España proceden mayoritariamente de la UE (un 84% del total), mientras que el peso de esos viajeros se reduce al 46% en el caso del gasto, en el que los visitantes procedentes de Asia y América, con un mayor poder adquisitivo, con una mayor capacidad de gasto y con estancias más prolongadas que los europeos, suponen el 54% del desembolso.

Los datos hechos públicos por el INE esta mañana así lo avalan. El gasto medio diario de los tres mayores mercados emisores de turistas a España (Reino Unido, Francia y Alemania) fue de 183, 170 y 131 euros en 2025, respectivamente. Unas cifras muy por debajo de algunos países asiáticos y americanos, como Japón (584 euros), Corea (480), China (459), México (400), Chile (357), Emiratos Árabes Unidos (350) o Arabia Saudí (319).