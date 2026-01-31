¿De dónde son tus vecinos? El mapa calle a calle de los extranjeros

Uno de cada cinco habitantes de España nació en otro país. EL PAÍS visualiza sus orígenes sobre un mapa extremadamente detallado, desde los europeos en la costa a los americanos en las grandes ciudades

El Gobierno anunció el martes el inicio de un proceso de regularización que afectará a alrededor de 500.000 extranjeros en situación irregular. Muchas de estas personas estarán ya incluidas en el padrón municipal que se refleja en las estadísticas de población.

Hay 9,8 millones de personas nacidas en el extranjero, según el INE. Son casi uno de cada cinco. Solo en los últimos tres años su número ha crecido en más de dos millones.

América es el principal de origen: uno de cada dos extranjeros procede de allí —casi todos de América Latina—, según los últimos datos desagregados de 2025. Le siguen Europa (27%), África (17%) y Asia (6%). El dominio americano no es uniforme. Hay ciudades y barrios donde predominan europeos, africanos o asiáticos. En el mapa puede consultar la población de origen extranjero en cada sección censal.

Principal origen Principal origen

(continente) % extranjeros % extranjeros Cargando

Más extranjeros en barrios de rentas bajas

Hay más extranjeros en los barrios más pobres de las grandes ciudades, aunque esta tendencia varía según su origen.

El patrón es especialmente marcado entre los africanos: representan el 7% en el 10% de las secciones con menor renta de las ciudades de más de 200.000 habitantes. También se observa entre los americanos, que superan el 15% en los barrios más humildes y rondan el 10% en los más ricos. La excepción son los europeos, cuyo porcentaje es similar en barrios de todas las rentas, con un ligero repunte en los de nivel alto.

Paradójicamente, a nivel nacional estos efectos se diluyen: los americanos presentan un perfil más transversal, mientras que los europeos destacan en las secciones más humildes. La razón se ve en el mapa: los extranjeros en general tienden a asentarse en ciudades y provincias con mayor actividad económica, excepto los europeos, cuya presencia es también relevante en zonas interiores y turísticas.

Americanos en las ciudades, muchos europeos en la costa y más africanos en el campo

Esta presencia urbana se nota especialmente entre los americanos: son el 17% del total en los municipios de más de 600.000 habitantes, y apenas el 4% en pueblos de menos de mil vecinos.

El ejemplo más claro es Madrid, teñida de rojo en el mapa. El año pasado, los latinoamericanos superaron el millón de censados en la región. En distritos como Carabanchel, Villaverde, Usera o Puente de Vallecas, son ya una cuarta parte de los vecinos. En 138 secciones censales de la capital superan incluso el 40%.

Los europeos, en cambio, tienen una presencia más transversal en municipios de distintos tamaños. En un centenar de secciones censales del país superan el 40% de la población, sobre todo en Alicante, Almería, Málaga o las islas.

También son la principal comunidad en muchos municipios del interior. En Torre del Burgo (Guadalajara) son el 80% de la población. En Fuente el Olmo de Fuentidueña (Segovia) y Bañuelos (Guadalajara) superan el 40%.

La presencia de los africanos también se reparte de forma transversal. Aunque son ligeramente más urbanos, destacan en zonas agrícolas de Almería y Huelva, como en los municipios de Níjar y La Mojonera, donde superan el 30%. También son el principal origen de población extranjera en muchos municipios agrícolas del interior como Anguix y Jaramillo Quemado, en Burgos.

En la siguiente tabla puede consultar el porcentaje de personas nacidas en el extranjero, según su continente de origen, en cada municipio.

Mujeres de América y hombres de África

Las diferencias no son solo geográficas. También cambian con el género, la edad y la renta.

En la diáspora americana predominan las mujeres: un 56% del total. En cambio, entre los africanos —sobre todo los marroquíes— los hombres superan el 60%.

Distribución por sexo Proporción de Hombres y Mujeres por origen

Una posible explicación es la demanda laboral específica de cada grupo. La hostelería, el comercio y, en algunos casos, el empleo doméstico son los sectores predominantes entre los trabajadores de nacionalidad colombiana, venezolana, ecuatoriana o peruana. En cambio, entre los marroquíes —la principal comunidad africana— el perfil es distinto: el 48% trabaja en la agricultura o la construcción.

Europeos más mayores

Los europeos presentan un perfil de género similar al de la población nacida en España, pero se diferencian por edad: son la comunidad más envejecida, con una media de 45 años. En provincias costeras como Alicante, Murcia o Almería superan incluso los 50 años de media, según datos del INE. En contraste, en la provincia de Barcelona sus 262.000 residentes europeos tienen una media de 40 años.

Europeos más mayores Edad media de las personas de cada origen en cada provincia Cargando datos...

La media de edad de americanos y africanos se sitúa en 39 años, aunque su distribución territorial difiere. Entre los primeros, la brecha entre la provincia más joven (Palencia) y la más envejecida (Santa Cruz de Tenerife) es de seis años, mientras que entre los africanos la diferencia llega a más de diez años (entre Teruel y Málaga).