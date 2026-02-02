Ir al contenido
Cataluña
gastronomía

Joan Font i Torrent, nuevo presidente de la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició

Este abogado apasionado de la cocina y la literatura dirigirá la institución con el rumbo fijado hacia 2030

Mar Rocabert Maltas
Barcelona -
Joan Font i Torrent presidente de la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició

La Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició se quedó sin presidente hace poco más de un mes cuando falleció Carles Vilarrubí (Barcelona, 21 de febrero de 1954 – Barcelona, 28 de diciembre de 2025), que ocupaba el cargo desde hacía casi una década. Para continuar con su trabajo, Joan Font i Torrent, que ya era vicepresidente junto a Carme Ruscalleda, ha sido nombrado en el cargo máximo de esta institución, que tiene como finalidad observar, investigar y divulgar la cocina y la gastronomía catalanas.

Abogado de profesión, coleccionista e ilustrado, Joan Font es patrón de la Fundación Vila Casas y miembro de la Associació de Bibliòfils de Barcelona. Con gran sensibilidad cultural, encabezará la mesa directiva que dirigirá el rumbo de la institución hacia 2030. Como objetivo se fija continuar profundizando en la labor de extender y promover la historia, el patrimonio y la cultura gastronómica de Cataluña.

Al ser investido como nuevo presidente, Joan Font ha manifestado su deseo de “trabajar intensamente para construir una academia fuerte y que sea un verdadero referente de excelencia dentro del mundo de la cocina y la restauración catalanas, líderes de la gastronomía mundial”. A su parecer, la institución tiene que evolucionar como lo hace el mundo para que sea “influyente, moderna, activa y útil a la sociedad”. Un mensaje que sigue la senda de Vilarubí, que entendía que la cocina se vertebra igual que la sociedad.

En este encargo, Font trabajará acompañado de una setentena de académicos, personas con una trayectoria consolidada en el mundo de la gastronomía y un reconocido prestigio en el ámbito cultural, empresarial, científico y universitario. Entre ellos, están las dos vicepresidentas, Carme Ruscalleda i Serra y Rosa Mayordomo Garcia; la secretaria Cristina Cabañas i Rodríguez; y el tesorero de la institución, Ramon Agenjo i Bosch. Además de nuevas publicaciones sobre la materia, uno de los cometidos de a academia es la entrega de los Premios Nacionales de Gastronomía, la parte más visible de su misión.

