El Govern encara febrero con huelgas de médicos, profesores y maquinistas en plena crisis de Rodalies

El Govern de Salvador Illa se enfrenta a un mes de febrero sumido en plena crisis de Rodalies y con una agenda en la que se acumularán huelgas de los maquinistas y médicos, comunes en toda España, y de los profesores. Las movilizaciones de los tres sectores empezarán el lunes día 9 y se encadenarán hasta el próximo día 20. El calendario supone otra dificultad añadida para el Ejecutivo, pilotado ahora por el consejero Albert Dalmau, que ha asumido las funciones del president Salvador Illa, que padece una osteomielitis, y supervisará las de la consejera de Educación, Esther Niubó, de baja desde este fin de semana por tener que someterse a una operación.

El Sindicato de Maquinistas (SEMAF) convocó el pasado día 21 tres días de huelga los días 9, 10 y 11 de febrero para exigir medidas de seguridad tras la muerte de dos trabajadores en los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y de Gelida (Barcelona). La movilización está convocada en toda España. Mientras se celebre esta protesta, el sector de educación, el día 11, está llamado también a la huelga, desde I3 hasta Bachillerato y Formación Profesional, reivindicando mejoras salariales, una reducción de la ratio en las aulas y un descenso de la burocracia.

La segunda semana de febrero arrancará con una huelga de cuatro días de los médicos, desde el día 16 al 20, para criticar el estatuto marco que impulsa el Ministerio de Sanidad. Los sindicatos médicos han convocado protestas intermitentes en toda España. Lluïsa Moret, portavoz del PSC, ha calificado este lunes de “expresión del sistema democrático” la ola de protestas que le vienen encima al Govern. “Nosotros respetamos cualquier reivindicación. El PSC está por buscar soluciones para que los servicios públicos funcionen”, ha dicho, precisando que hay infraestructuras que arrastran déficits desde hace décadas y que algunas de las reivindicaciones de los otros sectores requieren soluciones globales.

Pese al calendario de protestas que le aguardan y el colapso de Rodalies, el Govern mantiene su objetivo de aprobar los presupuestos de este 2026 antes de que acabe este trimestre. El Ejecutivo celebrará este martes una reunión con los Comunes, que se iba a celebrar inicialmente el día 19 pero que quedó aplazada por el accidente ferroviario, para analizar el grado de cumplimiento de los suplementos de crédito. Los comunes, que han arrancado al Govern que se mantenga todo el mandato la rebaja del transporte público, piden que se impongan ya sanciones a quienes incumplen la ley de la vivienda y piden que se desbloquee para empezar a negociar las cuentas.