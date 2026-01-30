El pleno de Barcelona reprueba la gestión del Govern durante la crisis de Rodalies

El Ayuntamiento de Barcelona ha celebrado este viernes un pleno extraordinario forzado por Junts sobre la crisis de Rodalies. Los neoconvergentes han logrado el apoyo de los comunes y ERC para sacar adelante un texto que “reprueba la gestión del Govern” y reprocha al alcalde Jaume Collboni “falta de liderazgo”. Entre reproches casi unánimes por no haber comparecido en los primeros días de la crisis, el primer edil ha pedido “disculpas a los usuarios”, ha defendido la reacción municipal reforzando servicios públicos como la Guardia Urbana o los autobuses y ha recordado que denunció la situación y pidió “dimisiones en Adif y Renfe”. Collboni también ha advertido: “Responsabilidades tenemos todos, pero también los [otros partidos políticos] que han gobernado”.

Por Junts, Jordi Martí Galvis ha arremetido contra el alcalde: “Que no tenga la competencia no significa que no le ocupe lo que les pasa a los ciudadanos” y ha acusado de actuar “con maquillaje”, con mensajes en redes sociales sobre refuerzos de servicios que son “de oficio”. “No reprochó la situación ante el Gobierno, aunque sean del mismo color prefirió no incomodar al PSC y al PSOE antes que defender a Barcelona”.

En los comuns, la presidenta del grupo municipal, Gemma Tarafa, ha acusado a Collboni de “desaparecer” y que “cuando habla de infraestructuras se refiera al aeropuerto” y no a los transportes masivos como los trenes. Elisenda Alamany, de ERC, ha celebrado que Junts defienda Rodalies, “una carpeta”, ha dicho, “de la que no se preocupan cuando negociaban con el Gobierno”. Vox y el PP se han abstenido.