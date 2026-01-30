El Ferran Palau más puro se presenta en el Auditori este fin de semana

El mes de febrero se puede empezar disfrutando de música en directo, bailando alrededor del fuego, comiendo calçots o haciendo una escapada a una gran feria dedicada al esoterismo y las brujas. Uno de los cantautores más queridos de la escena catalana, Ferran Palau, presenta su nuevo álbum este viernes: el primer directo de un trabajo que sólo requiere de voz y guitarra. Además, el sábado es un buen día para pasearse por Gràcia dónde habrá calçotades, hogueras y espectáculos de fuego traídos de Mallorca en una tradición que suma más de 30 años. Aunque si se busca una escapada fuera de Barcelona, la mejor es en Centelles: se celebra una de las ferias más conseguidas dedicadas al esoterismo y a las brujas.

Ferran Palau presenta ‘Aniversari Feliç’ en el Auditori

“I calaré foc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí”. Este es el verso con el que el cantautor de Collbató introduce su nuevo proyecto de 10 canciones que decidió estrenar el día de su cumpleaños. Hace ya más de dos décadas que convive con una enfermedad degenerativa del oído que no le ha impedido seguir haciendo música, pero sí adaptar su forma de crearla. En este octavo LP las guitarras, violines y algún instrumento de viento son los únicos que acompañan su voz: “cuando quitas bajo y batería, la columna vertebral, el ritmo desparece y recae en las palabras y en los acordes de guitarra”, le explicaba en una reciente entrevista a Luis Hidalgo. Es esta sencillez la que definirá su gira de conciertos que empieza esta noche a las 20h. El Auditori de Barcelona es el escenario escogido para la gran presentación de Aniversari Feliç.

Foguerons de Sant Antoni: fuego y calçotada en el barrio de Gràcia

Llegaron a las plazas de Gràcia para que los estudiantes isleños no se sintieran tan lejos de casa y, más de 30 años después, estas fiestas tradicionales venidas de Sa Pobla (Mallorca) ya se han establecido como las fiestas de invierno del barrio. Es a las 21h cuando se prenderán todas las hogueras en las plazas Virreina, Diamant o del Nord y en calles como Llibertat, Verdi, Mozart, Tordera o Puigmartí. Antes (a las 19h en la Plaça de la Vila) habrá castellers y un pasacalles o espectáculos de títeres mallorquines (a las 12h en el centro de cultura de La Violeta de la Calle Maspons 6).

Una buena combinación para pasar todo el día paseando por el barrio es ir a la calçotada que prepararán los vecinos de la calle del Perill: a partir de las 14h y por 23 euros, se pueden comer 15 calçots con butifarra, alubias secas, pan, vino y mandarinas. Los tickets se pueden comprar el mismo día o previamente en las redes de la Comissió de Festes del Carrer Perill.

Cau de Bruixes en Centelles: una excursión para recordar y celebrar las brujas

A punto de llegar a las 30 ediciones, esta localidad de Osona se ha convertido en una de las más famosas para los fans del universo esotérico y espiritual. Un año más y durante todo este fin de semana, las farolas de Centelles se apagan y sus calles se convierten en pasajes temáticos repletos de sombreros de punta, antorchas y velas. En ellas habrá mercados mágicos con tarot, cartas astrales o artesanía. También talleres de percusión, gincanas y manualidades para los más pequeños e incluso cuenta cuentos. Todo, para recordar y revisar lo que realmente eran las cazas de brujas durante los siglos XVI y XVII: una forma de represión contra las mujeres rebeldes de la época.

Las citas más destacadas son en la Plaça Major, dónde a las 19.00 y a las 20h se puede ver el espectáculo Bruixes, dones de llum y a las 21.00 la proclamación de la bruja de esta edición. Durante el día se puede ir a comer en los puestos del espacioFoc i Forquilla(de 11.00 a 23.00) y los más nocturnos pueden alargar la fiesta en el Akelarre (de 00.00 a 5.00 en el Pavelló Petit). Todo, a 50 minutos en coche de Barcelona o con el bus que sustituye la R3 desde Fabra y Puig.