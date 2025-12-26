Teatro, electrónica o pirotecnia: planes para tomar las 12 uvas en Barcelona

El fin de año en Barcelona no tiene nada que envidiar al del resto de capitales europeas. Tiene su fiesta oficial de campanadas (con pirotecnia y espectáculo musical) pero también ofrece una de las programaciones de club más variadas y extensas. EL PAÍS ha seleccionado las mejores discotecas, salas de fiestas y bares donde tomar las uvas: desde La Paloma al Antic Teatre, pasando por Razzmatazz o la Sala Upload. También recomendamos todos los teatros que programan obras especiales para recibir el 2026 en la butaca disfrutando de cultura.

Pirotecnia en Maria Cristina: un clásico que nunca falla.

Es la celebración oficial y cada año más multitudinaria. El Ayuntamiento de Barcelona vuelve a organizar un espectáculo pirotécnico entre las torres venecianas, con el MNAC de fondo y con la novedad de una Font Màgica que vuelve a brotar y será el epicentro. Bajo la dirección musical de Marc Parrot, las grallas o las guitarras se combinarán con la escenografía de la compañía Groupe F (especializada en fuegos artificiales y drones). Todo empezará a las 23:30h, cuando habrá que estar preparados con el cotillón y las 12 uvas. Quien quiera asegurarse un buen sitio, se puede acceder al recinto a partir de las 21:30h.

Bailar mientras suenan las campanadas

Es de las noches en las que más apetece festejar y, para ello, los bares y clubes preparan noches especiales. Muchos abren antes de su hora habitual para que las campanadas ya le pillen a uno en la pista de baile. Un ejemplo es La Paloma, que a partir de las 23:00 horas acoge una Glove Party con el house o techno psicodélico de Lovefingers (entrada 54 euros con consumición) ( https://lapaloma.com/es/agenda/ ). En Gràcia, la Sala Heliogàbal abre a partir de las 20.30h con bingo musical, cena y baile hasta las 4 de la madrugada (entrada 23 euros) y el Poble Espanyol organiza su fiesta de fin de año con baile en la carpa a partir de las 22.30h (entrada 45 euros con 4 consumiciones) ( https://poble-espanyol.com/actividad/fiesta-de-fin-de-ano/ ). También se puede entrar a partir de las 22.30h en Razzmatazz que unirá sus dos fiestas más petardas, el Dirty y la Mandanga (entrada 74 euros antes de la medianoche y 64 después de la medianoche) ( https://www.salarazzmatazz.com/ ). Aunque si uno prefiere empezar la fiesta después de las uvas, una buena opción es el Antic Teatre (Verdaguer i Callís, 12) con la música de DJs como Barox, Lamar o WiNi que irán del afrohouse a la música disco, pasando por el techno pinchado en vinilos (entrada 40 euros con dos consumiciones). Y los que busquen reggaetón pueden visitar la Sala Upload: vuelven las fiestas La Bellaquera en los que el perreo es “combativo y consentido” (entrada 40 euros con dos consumiciones).

Tomar las 12 uvas disfrutando de teatro

Una de las fórmulas más originales de dar la bienvenida al 2026 es comprando entradas para las funciones especiales que están programadas para el 31 por la noche. Muchas empiezan un poco más tarde de lo que es habitual para coincidir con las doce y traen cotillón, cava y uvas para tomarlas en la butaca junto a los actores. Se puede disfrutar de grandes musicales como El Fantasma de la Ópera en el Tívoli, de comedias que nunca fallan como Pel Davant... i pel Darrere en el Teatre Borràs o de clásicos como Germans de Sang en el Condal. Los que prefieran algo más íntimo, La Villarroel propone una noche de confidencias con el drama romántico Göteborg y el Poliorama se convierte en una fiesta teatral con la hilarante Glorious! con la compañía La Calòrica.