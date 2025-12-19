Algunas ideas para dar la bienvenida a la Navidad en Barcelona: cuentos inmersivos de Gerónimo Stilton y un ‘escape room’ en la UB

Muchos necesitarán escapar de las compras este fin de semana previo a la Navidad. Las opciones que propone EL PAÍS están en la plaza Catalunya, que se convierte en un oasis de cultura para todas las edades y, muy cerca, el edificio histórico de la Universidad de Barcelona se transforma en un divertido escape room familiar. En el aparcamiento exterior de la Maquinista ya se ha instalado el espectáculo de teatro inmersivo que recrea los famosos libros de Gerónimo Stilton. Y los que busquen una escapada nocturna con los amigos, el mejor sitio vuelve a ser la Sala Apolo, con los tradicionales conciertos Bola de Neu y la visita de un DJ que nunca falla: el barcelonés John Talabot.

Teatro, circo y música en el Festival de Nadal

Tras muchos años olvidada, la plaza más céntrica y grande de Barcelona vuelve a ser uno de los epicentros de su Navidad. Desde este sábado y hasta el 30 de diciembre acogerá el Festival de Nadal, que ha programado más de 350 funciones entre espectáculos infantiles de danza, teatro, circo y conciertos. El cartel varía según la hora del día: de 11h a 14h cada día habrá espectáculos infantiles como el de la compañía Els Atrapasomnis y su concierto teatral con siete músicos tocando en directo. Por la tarde, de 17h a 19h, será el turno de la danza y el circo con propuestas como las del balé ciclista de La Bande à Tyrex (25 y 26 a las 18:15h) o el circo coreográfico Pulse de la compañía Kiaï (29 y 30 a las 17:15h). Y a partir de las 19h habrá música en directo, el día 23 con las hermanas Meritxell y Judit Nedderman revisando villancicos populares catalanes o el día 30, el fin de gira de Xanguito. Recomendamos consultar una programación que se completará, alrededor del escenario, con una feria de consumo responsable para regalar, con conciencia, ropa, juguetes o artesanía.

La Gran Bola de Neu y John Talabot, noche prenavideña de Apolo

John Talabot en una actuación en el Primavera Sound.

En Navidad todo tiene sus tradiciones, también los clubes históricos. El que siempre visita por estas fechas la Sala Apolo, sabe bien que justo antes de Nochebuena (martes a las 20h) llega el concierto de Navidad de Mishima. Y también seguro que conoce la Gran Bola de Neu (viernes a las 19h): una tarde de conciertos de estilos radicalmente diferentes que harán bailar a todo el que asista. Se empieza por el indie y punk asturiano de Axolotes Mexicanos, seguirá con el pop industrial de CLUB y terminará con el joven trío francés Rest Up y su punk cargado de energía. La noche se puede continuar (comprando otra entrada separada) con otra de las tradiciones: la vuelta a casa por navidad del DJ barcelonés más internacional, John Talabot. Estará toda la noche en los platos, en una sesión continua desde la medianoche hasta el cierre (a las 6 am).

Experiencia inmersiva con Gerónimo Stilton

El espacio exterior del centro comercial la Maquinista se vuelve a convertir en una mega experiencia inmersiva para los más pequeños (o los nostálgicos de esa etapa de la vida). Al lado de la pista de hielo instalada para estas navidades se encuentra un recinto de mil metros cuadrados dedicado a los libros del fenómeno Gerónimo Stilton. La productora catalana Nostromo Live ha transformado una de las series más vendida a nivel mundial en un recorrido que combina la tecnología con el teatro en vivo. Se recorren espacios icónicos como el Portal Mágico, el pueblo de los gnomos o el laberinto de hielo, mientras se conocen a los personajes del cuento como el primo Trampita, la rana Scribacchius o la Gnoma Frumbelina. La experiencia dura una hora y está pensada para los que tengan entre 6 y 12 años. Hay funciones todos los días (en catalán y castellano) a 25 euros la entrada. Recomendamos comprar previamente a través de su web.

Un ‘escape room’ familiar en la UB

Imagen del claustro de la UB. Joan Sánchez

Para celebrar sus 575 años de historia, el edificio más mágico de Barcelona abre sus puertas este fin de semana convertido en el escenario de un escape room. Del vestíbulo al jardín, pasando por la galería del Paraninfo y los claustros; el objetivo será salvar el conocimiento de la humanidad de una invasión alienígena. La aventura se llama El misteri ancestral de la UB y, en ella, los participantes se convierten en investigadores de una agencia de hechos paranormales que tendrán menos de una hora para encontrar el antídoto. Está pensada para toda la familia; el sábado y el domingo de 11h a 14h y de 16h a 19h. Es gratuita, pero hay que hacer reserva previa online.