Escaparse a donar sangre: dónde y cuándo hacerlo este fin de semana en Cataluña

El Banc de Sang i Teixits sigue este fin de semana repartido por toda Cataluña para que no haya ninguna excusa para no donar sangre. Hay que llenar las reservas y eso se puede hacer en centros comerciales, monumentos o espacios culturales hasta este sábado. Además, este fin de semana uno puede asistir a la primera carrera vertical que se celebra en la ciudad y, en concreto, por las escaleras de la Torre Glòries. Pero lo que destaca también es la agenda musical: Milo J y Rusowsky son los fenómenos de la generación Z que llenarán el Sant Jordi.

Escapar del centro para salir a donar sangre

A ritmo de unas mil donaciones al día, el objetivo de la maratón de donación de plasma y sangre de Cataluña es conseguir (hasta este sábado) más de 10.000 voluntarios. Se han preparado más de un centenar de espacios en 80 pueblos y ciudades, así que hay que aprovechar la excursión del fin de semana para contribuir a llenar las neveras del Banc de Sang i Teixits que, tras las Navidades, tuvo un gran descenso de reservas. A lo largo de este viernes se puede acudir a La Maquinista (de 11h a 20h), donde una gran carpa convertida en el fondo marino ayuda a afrontar la jeringuilla de manera más relajada. También se puede visitar la antigua destilería Calisay en Arenys de Mar (Riera del Pare Fita, 31) y donar este sábado de 10h a 14; o en la Iglesia de Sant Pere de Ripoll (Pl. Abat Oliba) el mismo día de 10h a 14h y de 16h a 20:30h. Los espacios son infinitos, así que recomendamos consultarlos en la web del Banc de Sang para encontrar el que le pille a uno más cerca.

Carrera vertical en la Torre Glòries

Uno de los edificios más icónicos y altos de la ciudad acoge este sábado una nueva modalidad de carrera que, en vez de contar kilómetros, contará escaleras y pisos. El inicio es la planta baja y, la meta, el mirador de la torre (a 125 metros de altura y tras subir 686 escaleras). La cita forma parte del circuito internacional Towerruning World Association que también ha programado carreras verticales en el Hustle de Chicago, el Gran Hotel Bali de Benidorm o en el Taipei 101. En el caso de Barcelona y con un total de 400 corredores, la prueba comenzará con la salida amateur (17:30h mujeres y 18:10h hombres) para después dar paso a los corredores de élite (salida femenina a las 19:50h y masculina a las 20:10h).

Rusowsky o Milo J: el Sant Jordi recibe el nuevo talento

Ruslán Mediavilla (alias Rusowsky) es uno de los artistas que más conversaciones va a generar este 2026. Es uno de los pocos españoles que figura en el cartel del festival más cotizado del mundo (el Coachella) aunque también lidera los carteles de las grandes citas musicales barcelonesas como el Primavera Sound o el Festival B. Sin embargo, ha decidido empezar el año en el Sant Jordi Club con doble concierto (ayer y hoy a las 21h): presenta su primer y viral álbum Daisy (con temas como malibU o SOPHIA), repleto de melodías y letras incrustadas en la mente de miles de fans. Y tan solo dos días después (el domingo a las 21h), el Palau vuelve a ser testigo del nuevo hito que consigue uno de los talentos más jóvenes y conocidos de Argentina: Milo J llena el mismo escenario un año después para presentar su segundo álbum La vida era más corta. Tiene 19 años, pero su música y sus directos rebosan mucha más madurez (reproducir la BZRP Music Session 57 o el tema Bajo de la Piel para comprobarlo). Cuenta con una banda en directo que fusiona el trap o el folklore con su voz grave tan característica. Es de esos conciertos de los que uno sale con la boca abierta.