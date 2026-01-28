Los sindicatos y colectivos por la vivienda se concentran ante la sede de Junts por el fin de la moratoria de los desahucios

Representantes de PAH, Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya, Coshac y Sindicat de Llogateres durante una concentración por el fin de la moratoria de desahucios este miércoles.

Los colectivos y entidades que defienden el derecho a la vivienda en Cataluña se han manifestado este miércoles ante la sede de Junts en Barcelona: los sindicatos de vivienda o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) reprochan al partido de Carles Puigdemont su posicionamiento en el Congreso al haber dejado caer (junto a PP, Vox y el PNV) la moratoria de desahucios de familias vulnerables vigente desde 2020, en la crisis económica que provocó la pandemia de coronavirus. La misma protesta por el mismo asunto se realizó el año pasado, cuando la moratoria había decaído por falta de apoyo de los partidos de derechas, pero el Gobierno aprobó a posteriori un decreto alternativo que sí daba cobertura a las familias afectadas por desahucios.

En la protesta de este miércoles han participado 200 personas convocadas por la Mesa Sindical de la Vivienda de Cataluña, UGT, CC OO, CGT, Intersindical, CNT, Marea Pensionista, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona, Docents 080, Plataforma per la Llengua o la Xarxa d’Economia Solidària, entre otros.

Durante la concentración, en la calle perpendicular a la sede de Junts - ya que un cerco de los Mossos d’Esquadra impedia la entrada - se han escuchado consignas como “No puede ser! Ni la gente sin una casa, ni casa sin la gente”. Decenas de vecinos se han concentrado y portado carteles pidiendo una “vivienda universal y gratuita” y acusado a Junts de ser un partido

El portavoz de la PAH, Juanjo Ramon, ha señalado directamente a Junts y a la extrema derecha, a quienes ha reprochado “poner por delante los intereses de los grandes especuladores frente a los de las familias”. En la misma línea, Marta Espriu, la portavoz de la Confederación Sindical de Vivienda de Catalunya, ha acusado al PSOE de practicar un “electoralismo descarado” y ha definido a Junts como “el portavoz de la patronal inmobiliaria”.

Desde el Sindicato de Inquilinos, Txema Escorsa ha exigido medidas estructurales que garanticen que “ninguna persona, ninguna familia, ningún inquilino sea expulsado de su casa.” Por su parte, la portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética, Irene González, ha lamentado que la protección de las personas vulnerables dependa de moratorias que deben renovarse periódicamente en el Congreso. “Se hace política a parches y se deja la protección social abierta a los juegos partidistas”, ha advertido.

La manifestación de Barcelona forma parte de una convocatoria que incluye otra decena de ciudades españolas (entre las que figura Madrid, Bilbao, Alicante, Valencia o Vigo). Las entidades, sindicatos y asociaciones vecinales alertan de que la caída de la moratoria “abre la puerta al desahucio inmediato de más de 60.000 familias vulnerables sin alternativa habitacional, que se suma a la expulsión de centenares de miles de hogares a quienes se acaba el contrato de alquiler en 2026″.

El posicionamiento de Junts se empezó a desvelar este lunes, cuando en una rueda de prensa en Barcelona el portavoz del partido Josep Rius, puso de manifiesto que la subida de las pensiones “no se puede aprovechar para introducir medidas que castigan a pequeños propietarios y que complican el mercado de la vivienda”.

Junts ha defendido que metiendo la subida de las pensiones en un decreto ómnibus, el Gobierno pretendía tener pista libre para aprobar asuntos que no generan consenso político. En este sentido, los neoconvergentes defienden que su negativa a validar el decreto pivota sobre su disconformidad a la moratoria de desahucios a personas vulnerables. El partido de Carles Puigdemont considera que esta disposición deja desprotegidos a “los pequeños propietarios” de inmuebles en el caso de impago de los arrendatarios. Para exhibir su rechazo, Junts ha usado una expresión idéntica a la empleada por el PP para criticar la misma norma: “Pensiones sí, ocupaciones no”.