Mike Blackman: “El ISE 2026 será nuestra edición más grande hasta la fecha”

La feria líder de audiovisual e integración de sistemas vuelve a Barcelona del 3 al 6 de febrero, donde aspira a superar el récord de la edición anterior, cuando reunieron a 85.351 visitas

El Integrated System Europe (ISE), la feria audiovisual más grande del mundo, vuelve a abrir sus puertas un año más en la Fira de Barcelona del 3 al 6 de febrero. Esta nueva edición se introduce bajo el lema Push Beyond (Empujar más allá) y Mike Blackman, director general d’Integrated Systems Events, presentó en la rueda de prensa sus principales novedades.

“El ISE 2026 será nuestra edición más grande hasta la fecha y refleja hacia dónde se dirige nuestra industria”, expresó Mike Blackman. La campaña de 2025 recibió a 85.351 visitantes únicos verificados y contó con la participación de 1.605 expositores, generando un impacto económico de 520 millones de euros para Barcelona, un 11% más que el año anterior. Además, el director añadió que “Cataluña es uno de los principales centros audiovisuales del sur de Europa, lo que la convierte en el hogar perfecto para iniciativas del ISE, reforzando la presencia global de la región y apoyando el ecosistema innovador de nuestros expositores y vacantes”.

En esta nueva campaña, participarán más de 1.710 expositores, con empresas líderes como Epson, Microsoft, LG o Panasonic y se presentarán novedades que reflejan cómo el audiovisual se está integrando cada vez más en todo tipo de entornos. En este sentido, destaca Spark, “un nuevo formato de evento de cuatro días y una plataforma de lanzamiento para nuevas perspectivas, asociaciones y posibilidades. Consiste en un programa de contenidos y escaparates tecnológicos diseñados para reunir a líderes creativos, diseñadores, desarrolladores y tecnólogos de los sectores de los eventos en directo, los medios de comunicación y el entretenimiento”, explicó Blackman.

También se estrenará la primera edición del CyberSecurity Summit el próximo 5 de febrero, que “abordará las amenazas digitales más urgentes a las que se enfrentan las industrias. De esta forma, la cumbre mostrará a los asistentes cómo proteger los sistemas críticos, cumplir con las normativas en evolución y convertir la ciberseguridad en una ventaja estratégica”.

Por otro lado, volverá a celebrarse el EdTech Congress Barcelona en paralelo al salón los días 4 y 5 de febrero en el Palau de Congressos de Barcelona: “Se centrará en la IA, en la educación y en las aulas preparadas para el futuro, mostrando cómo la tecnología puede transformar los entornos de aprendizaje”.

Asimismo, Mike Blackman recordó que otro de los platos fuertes de la feria será el Foro de Inversores que, tras su exitoso debut, “reúne a la comunidad inversora mundial con los principales innovadores del sector audiovisual y de la integración de sistemas”. Por eso mismo, el objetivo de este evento es tener una visión clara de las tendencias del sector, las oportunidades de inversión prometedoras y la innovación de vanguardia que da forma al ecosistema.

Por último, el programa de conferencias contará con más de 340 ponentes y tendrá como cabeza de cartel a Sol Rashidi, el primer director mundial de IA, donde compartirá sus conocimientos sobre cómo sortear el bombo publicitario de la inteligencia artificial y liderar con eficacia en un panorama en rápida evolución. Además, también destaca Matt Clark, fundador de United Visual Artist y que será el responsable del mapping de este año en la Casa Batlló, titulado Hidden Order (Orden Oculta), y programado para el 31 de enero y el 1 de febrero para celebrar la llegada del ISE 2026.