Última hora de la actualidad política, en directo | El Gobierno aprueba un plan para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra
Pedro Sánchez comparece a partir de las 11:00 horas para anunciar las medidas | El Ejecutivo rebajará la fiscalidad de los combustibles y suspenderá el impuesto sobre el valor de producción eléctrica
El Gobierno aprueba este viernes en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros el plan para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán, en el que solo se prevé incluir medidas que cuenten con consenso suficiente, lo que podría dejar fuera las relacionadas con la vivienda. Entre las propuestas más destacadas se encuentra la reducción del IVA de los carburantes, que pasará del 21% al 10%, junto a una rebaja del impuesto especial sobre hidrocarburos, según avanzan fuentes conocedoras. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en rueda de prensa, a partir de las 11:00 horas, tras la reunión del Consejo de Ministros extraordinario que aprobará el Real Decreto-ley para ofrecer los detalles del plan.
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Feijóo reprocha a Sánchez no presentar presupuestos por la guerra: "Ucrania los ha aprobado y está en guerra con Putin"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado al presidente del Gobierno su justificación para no presentar los presupuestos generales del Estado por la “urgencia” de aprobar el decreto anticrisis para paliar los efectos del conflicto en Irán. “Sánchez está en guerra con la verdad”, ha expresado. En un mensaje publicado en la red social X, Feijóo ha hecho mención a que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, haya conseguido aprobar las cuentas públicas para su país en la Rada Suprema --el parlamento-- en plena guerra con Rusia, “pero Sánchez dice que él no puede por el conflicto bélico”.
“Zelenski está en guerra con Putin. Sánchez está en guerra con la verdad”, ha señalado el líder del PP, replicando al presidente del Gobierno, quien insistía este jueves en alejar la presentación de las cuentas públicas. “Ahora estamos en lo importante y urgente”, afirmó el jefe del Ejecutivo desde Bruselas, en alusión al paquete de medidas que aprobará el Consejo de Ministros este viernes para paliar los efectos de la guerra de Irán. (EP)
Vox está inmerso en una guerra sucia entre el equipo de Santiago Abascal y el grupo de disidentes que encabeza su exportavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros, recrudecida tras las elecciones del pasado domingo en Castilla y León, donde los resultados del partido ultra no han cumplido las expectativas. Mientras desde la dirección se intenta descalificar a los críticos, acusándolos de ser marionetas del PP y atribuyéndoles presuntas corruptelas, estos denuncian graves irregularidades económicas y enriquecimiento del círculo de hierro de Abascal con los fondos públicos que recibe el partido.
El Gobierno aprobará este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario celebrado para calibrar la primera respuesta a los efectos de la guerra en Oriente Próximo, una batería de rebajas fiscales que afectan a los combustibles y la luz. Entre las medidas más destacadas se encuentra la reducción del IVA de los carburantes, que pasará del 21% al 10%, junto a una rebaja del impuesto especial sobre hidrocarburos, según avanzan fuentes conocedoras. Con ello, el Ejecutivo busca abaratar el precio de la gasolina y el diésel en un momento de fuerte tensión en los mercados energéticos.
A un lado, las peticiones de los socios habituales de izquierdas. Al otro, las demandas y maniobras de PNV y Junts y de las grandes empresas españolas. De puertas hacia dentro de la coalición de Gobierno, las discrepancias entre el PSOE y Sumar sobre cómo proceder en asuntos tan sensibles como el de la vivienda. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, escenifica este viernes la presentación del primer paquete de medidas anticrisis con las que hacer frente a los efectos que está provocando la guerra desatada en Oriente Próximo, y que por ahora se hacen visibles, sobre todo, a la hora de repostar combustible. El presidente comparecerá tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario que ha levantado una fuerte expectación y que, a falta de cerrar los detalles de las negociaciones, apunta a un paquete menos ambicioso del que acompañó los compases iniciales de la guerra de Ucrania.
Buenos días. El Gobierno aprueba este viernes en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros el plan de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán.
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