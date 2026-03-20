Última hora de la actualidad política, en directo | El Gobierno aprueba un plan para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra

Feijóo reprocha a Sánchez no presentar presupuestos por la guerra: "Ucrania los ha aprobado y está en guerra con Putin"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado al presidente del Gobierno su justificación para no presentar los presupuestos generales del Estado por la “urgencia” de aprobar el decreto anticrisis para paliar los efectos del conflicto en Irán. “Sánchez está en guerra con la verdad”, ha expresado. En un mensaje publicado en la red social X, Feijóo ha hecho mención a que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, haya conseguido aprobar las cuentas públicas para su país en la Rada Suprema --el parlamento-- en plena guerra con Rusia, “pero Sánchez dice que él no puede por el conflicto bélico”.

“Zelenski está en guerra con Putin. Sánchez está en guerra con la verdad”, ha señalado el líder del PP, replicando al presidente del Gobierno, quien insistía este jueves en alejar la presentación de las cuentas públicas. “Ahora estamos en lo importante y urgente”, afirmó el jefe del Ejecutivo desde Bruselas, en alusión al paquete de medidas que aprobará el Consejo de Ministros este viernes para paliar los efectos de la guerra de Irán. (EP)