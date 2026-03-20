El PP arremete contra el Gobierno pero no descarta apoyar su plan: “Bienvenido a la fachosfera”

Apenas unos minutos después de que Pedro Sánchez terminara su comparecencia, el popular Miguel Tellado se ha lanzado contra el presidente del Gobierno por el “espectáculo” y el “esperpento” ofrecido en “vivo y en directo” este viernes en La Moncloa. “Debería acuñar el no a la guerra en el Consejo de Ministros”, ha ironizado el secretario general del PP en alusión a las disensiones entre los socios en el Ejecutivo. Las disputa entre PSOE y Sumar sobre el paquete de medidas para paliar los efectos económicos de la guerra de Irán se ha resuelto con un acuerdo que incluye dos decretos: uno con la gran reducción de impuestos en energía y otro con las medidas sobre vivienda que exigía la formación de Yolanda Díaz. Sobre la futura convalidación de los textos, el Partido Popular deja en el aire su apoyo a la convalidación del primero pese a que incluye muchas de sus demandas, propuestas hace 10 días. Y avanzan que votarán en contra del segundo.

“No respaldaremos el decreto de izquierdas y analizaremos en profundidad el decreto de derechas que aprueba hoy el Gobierno de PSOE y Sumar”, ha afirmado Tellado en la sede del partido. “Hemos contemplado la rueda de prensa de Sánchez con asombro, no podíamos evitar esbozar una sonrisa. Las medidas de Sánchez eran nuestras y han sido ridiculizadas. Bienvenido a la fachosfera”, ha remachado el secretario general del PP. Tellado se refería así al paquete de medidas para mitigar la crisis por el conflicto bélico elaborado y registrado por el Partido Popular en las Cortes la semana pasada. Un documento centrado principalmente en las rebajas fiscales.

Así, varias de las medidas demandadas desde hace 10 días por los populares sobre bajadas de impuestos coinciden con las adelantadas por el Gobierno a los medios este viernes, como ha reconocido el propio Tellado. Entre ellas, la rebaja del IVA del 21% al 10% del precio de la luz y del gas y de los carburantes. También la bonificación del 80% de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva. Esas exigencias fueron aprobadas en el pleno del Senado de esta semana a petición del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara alta, y además el propio Alberto Núñez Feijóo se las transmitió a sus socios comunitarios en la cumbre del EPP previa al Consejo Europeo de este jueves. Pero, una vez impulsadas por el Ejecutivo de Sánchez, el PP acusa a La Moncloa de “copiar” su texto y no garantiza su voto a favor en el debate que tendrá lugar el jueves próximo. Tampoco una abstención.

03:19 Pedro Sánchez anuncia las medidas anticrisis por la guerra de Irán El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, en el Palacio de la Moncloa, este viernes Foto: Matias Chiofalo / Europa Press

“Ahora mismo nuestra confianza en Sánchez es la misma que una parte del Gobierno ha demostrado tener en la otra parte: ninguna”, ha dicho Tellado buscando meter el dedo en la llaga del desencuentro de los socios en lugar de entrar a valorar el contenido de las medidas. “Hasta no ver los decretos en el BOE, hasta no leer la letra pequeña, no haremos una valoración más detallada. Todo lo que viene de este Gobierno lo recibimos con cautela y desconfianza”, ha añadido el secretario general de los populares, que ha vuelto a pedir elecciones generales anticipadas a Sánchez. “Para afrontar la situación bélica derivada del conflicto en Oriente Medio, además de medidas, hace falta un gobierno propio de tal nombre y lamentablemente hoy en España no lo tenemos”, ha aseverado Tellado. “¿Qué presidente del Gobierno es este? Ha demostrado que su dignidad política está por los suelos. Dar su brazo a torcer y elaborar dos decretos. El espectáculo de hoy hace saltar todas las alarmas. España merece mucho más. Sánchez debería asumir su situación, no arrastrar a todo un país al fango”, ha sentenciado.

Los textos se harán públicos en el Boletín Oficial del Estado este sábado. Aunque los populares no aclaran si fijarán su postura ya este fin de semana. El PP asegura que no “entiende” algunos de los anuncios hechos por el Gobierno, como el de “controlar los márgenes empresariales de las empresas”, y que por eso necesita tiempo para examinar al dedillo los documentos antes de posicionarse de cara a la convalidación del decreto.

Contactos

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, llamó en la noche de este jueves a la portavoz en el Congreso del PP para sondear su posible apoyo al decreto. Según fuentes parlamentarias populares, Bolaños no especificó en esa conversación el contenido del texto. La de este jueves era la segunda llamada después de que ya la semana pasada Bolaños contactara por primera vez con Muñoz por la crisis de la guerra de Irán.

Ya este viernes, Génova tenía previsto que fuera el vicesecretario de Economía, Alberto Nadal, quien valorase las medidas una vez conocidas. Pero tras el convulso Consejo de Ministros, han decidido cambiar la rueda de prensa y en su lugar ha comparecido Tellado. “El tinglado que nos han intentado vender como Gobierno no aguanta más. El castillo de naipes se ha venido completamente abajo, Sánchez no puede seguir arrastrando al país por el fango del descrédito, nuestros socios europeos han asistido a un espectáculo más digno de la casa de Gran hermano que de La Moncloa”, ha afirmado el secretario general del PP.