Bolaños habla con todos los partidos salvo Vox en la ronda de contactos sobre la guerra de Irán

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante el acto de imposición de condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort, en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, este lunes.

El Gobierno ya ha concluido la ronda de conversaciones abierta con todos los grupos parlamentarios salvo Vox, que no ha respondido a los intentos del Ejecutivo para ponerse en contacto, para conocer sus aportaciones al plan integral que el Ejecutivo prepara para mitigar el impacto económico de la guerra de Irán. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al que Pedro Sánchez ha encargado que lleve las negociaciones, les ha solicitado que le faciliten durante esta semana sus propuestas para que los ministerios implicados en la respuesta a la crisis, como Hacienda, Economía y Transición Ecológica, tengan tiempo para analizarlas y estudiarlas y en su caso incluirlas en el paquete de medidas en que La Moncloa ya está trabajando.

Este jueves habrá una nueva reunión con los sindicatos y la patronal, donde empresarios como Juan Roig, dueño de Mercadona, abogan por la rebaja del IVA al 0% en alimentación por el conflicto en Oriente Próximo y su impacto en los mercados. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha defendido una reducción del IVA para las gasolineras frente a la emisión de bonificaciones como en crisis anteriores. “¿Por qué tienen que adelantar ellos el dinero que no pueden, o hacer un montón de papeles burocráticos que se les exigió la vez pasada con la guerra de Ucrania para que el Estado te devuelva yo que sé cuándo el dinero?”, ha planteado en RNE.

Partidos como el PP y Junts son también partidarios de que la respuesta incluya una serie de rebajas fiscales. El Gobierno no se cierra a una bajada de impuestos pero por el momento tampoco concreta ni da ninguna pista de en qué consistirán las “medidas estratégicas” para proteger a familias, empresas y autónomos y que queden menos expuestas a la volatilidad de los precios del petróleo y gas y el aumento del coste de los suministros.

Fuentes gubernamentales explican que la reacción del Ejecutivo dependerá de la evolución de los mercados y de qué medidas propone Bruselas. El Consejo Europeo se reúne la próxima semana. Bolaños ha valorado el giro de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que tras dar por acabado el mundo basado en reglas ha reculado y defendido ahora el “compromiso inquebrantable” de la UE con el derecho internacional. “Nosotros estamos con los derechos humanos y con el derecho internacional. La posición de España coincide con la posición del presidente del Consejo Europeo, António Costa, y sin duda estamos mucho más cómodos con el discurso del Ursula Von der Leyen de hoy que con el discurso que pronunció hace un par de días”, ha señalado Bolaños.

El ministro ha empleado esta ronda inicial de llamadas telefónicas en explicarles a los grupos la situación causada por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y en buscar su respaldo, reivindicando la experiencia del Ejecutivo con la covid o la invasión de Ucrania. “Este Gobierno tiene una experiencia acreditada en dar una respuesta ágil y eficaz a las distintas crisis que se han ido planteando, me refiero a la pandemia, la guerra de Ucrania, los aranceles o la erupción del volcán de La Palma. Sabemos cómo responder de manera ágil, eficiente, rápida y contundente a lo que necesite en cada momento cada sector afectado, y eso es lo que vamos a hacer en los próximos días”, ha afirmado en una comparecencia en el Ministerio de Justicia tras la reunión que ha mantenido con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. El ministro ha anunciado la creación de 200 nuevas plazas de fiscales.

El PP ha registrado este miércoles una proposición no de ley en el Congreso y una moción en el Senado con una batería de medidas para hacer frente a los efectos económicos provocados por el actual contexto internacional. Algunas de las propuestas consisten en la revalorización del poder adquisitivo de los españoles y de las familias con hijos, a través del IRPF, medidas coyunturales para contrarrestar la subida del precio de la energía tanto en los hogares como en la industria, medidas para las empresas electrointensivas y una bonificación al gasóleo de uso agrícola y pesquero, dos sectores que pueden ser de los más perjudicados por los efectos del alza de los carburantes.

“El ministro de Presidencia llamó ayer a nuestra portavoz parlamentaria. Por respeto no revelaremos el sentido de la conversación. Quedamos en enviarles nuestras propuestas y como ya hemos anunciado lo haremos por escrito en la mañana de hoy, algo que ya estaba previsto”, han informado fuentes de la dirección del PP sobre la conversación de Bolaños con Ester Muñoz. “Ni el Gobierno pide una reunión al PP ni el PP está para fotitos dadas las circunstancias. Pero tienen nuestras ideas a su disposición”, han añadido en Génova. Bolaños ha hablado este miércoles con la portavoz de Junts, Miriam Nogueras. Según fuentes neoconvergentes, la formación baraja una veintena de medidas fiscales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el miércoles 25 de marzo en el Congreso, tal y como había anunciado él mismo y reclamó el PP, para explicar la posición de España sobre el conflicto en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán iniciados el 28 de febrero.