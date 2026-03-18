Feijóo traslada sus propuestas contra la crisis por la guerra de Irán a sus socios europeos

Mientras el Gobierno perfila el decreto de medidas para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Irán que Pedro Sánchez dará a conocer este viernes, el Partido Popular busca poner el foco en sus propias propuestas, desgranadas y registradas en las Cortes hace una semana. El PP impulsó este miércoles una votación en el Senado, donde goza de mayoría absoluta, para que el resto de los partidos se pronunciasen sobre el paquete planteado por Génova. El grupo popular también presentará en la Cámara alta una ley que incorporará el contenido de su plan, centrado en la rebaja de impuestos. Y Alberto Núñez Feijóo se lo trasladará además este jueves a sus socios en Bruselas, adonde viaja Feijóo para participar en la cumbre del EPP previa a la reunión de jefes de Estado del Consejo Europeo. En paralelo, el líder de la oposición no aclara si su formación apoyará o no el decreto que elabora La Moncloa. “No conocemos por dónde van a ir”, señalan fuentes del gabinete de Feijóo. “No se le ocurra traer otro decreto ómnibus”, advirtió el propio líder del PP durante la sesión de control.

En Bruselas, Feijóo se verá, entre otros, con el canciller alemán, Friedrich Merz; el vicepresidente italiano, Antonio Tajani; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o el presidente de Chipre, Níkos Christodoulídis, país comunitario especialmente amenazado por los ataques y adonde España ha enviado la fragata Cristóbal Colón como medida de protección. Con sus socios del Partido Popular Europeo, Feijóo “analizará el contexto” internacional, avanzan fuentes de Génova, compartirá las medidas elaboradas por el PP nacional y “subrayará que España es mucho más que su Gobierno y hará valer que existe una alternativa sólida también en política exterior. “Cada día sin aprobar ayudas es un día más que usted se aprovecha de la guerra, un día que el Gobierno recauda más y los españoles tienen menos”, espetó Feijóo a Sánchez desde la tribuna del Congreso. “No se puede enarbolar con una mano la pancarta del ‘no a la guerra’ y con la otra recaudar más por la guerra”, remachan fuentes de Génova.

El paquete del PP

Porque los populares insisten en que el Ejecutivo ha tardado demasiado en lanzar las medidas anticrisis mientras La Moncloa se beneficia de una “recaudación extra” por el conflicto armado a través de los impuestos de los ciudadanos. Al tiempo que defienden su plan, cuyas propuestas consisten en la “revalorización del poder adquisitivo de los españoles y de las familias con hijos”, a través de la actualización de los parámetros del IRPF y de la deflactación de los tramos; la rebaja del IVA del precio de la luz y del gas del 21% al 10% durante un plazo ampliable de tres meses; o la rebaja con las mismas condiciones de las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de gas natural y de gasolina, gasóleo y gasóleo agrícola destinadas al consumo en territorio español.

Los populares demandan también otras bonificaciones, como una del 80% en el coste correspondiente a los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad que tienen que asumir las empresas que cuentan con el certificado de consumidor electrointensivo. Y una extraordinaria equivalente al 11% del precio del litro en la adquisición de combustibles de automoción y agrario.

No es la primera vez que Feijóo exporta su ofensiva contra Sánchez a la Unión Europea. El líder del PP suele aprovechar los encuentros del EPP para endurecer el tono contra el presidente del Gobierno respecto a determinados asuntos, como hizo con un rechazo a la regularización de migrantes. En este caso, sobre la estrategia a seguir frente a las consecuencias económicas de la guerra de Irán. Tras participar en la cumbre de los populares europeos, el líder del PP intervendrá ante los medios. Lo hará horas antes de conocerse el contenido del decreto que prepara el Gobierno y que desvelará Sánchez el viernes. Los populares se opondrán de plano si incorpora propuestas como la limitación de los alquileres que piden las fuerzas de izquierdas, que de momento ha descartado el PSOE. En esa línea, fuentes de Génova anticipan que no lo apoyarán si contiene medidas “intrusas”. “Si depende de [Ione] Belarra y del PP no es sencillo”, advierten en el gabinete de Feijóo.