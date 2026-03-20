PP y Vox ultiman el pacto en Extremadura a falta de concretar “plazos de cumplimiento y cuantías”

El acuerdo entre el Partido Popular y Vox para formar gobierno en Extremadura está a punto de caramelo. Fuentes conocedoras de las negociaciones, que han tomado aire tras las elecciones de Castilla y León, transmiten que “no hay ningún escollo” para la investidura de María Guardiola. Se ha superado satisfactoriamente la etapa del acuerdo sobre el programa y solo faltan los flecos: definir las fases de ejecución de las medidas y establecer las partidas económicas que precisan. “Estamos trabajando en el detalle de plazos de cumplimiento y cuantías”, revelan cargos al tanto de las conversaciones.

Los documentos están prácticamente perfilados, aunque el anuncio puede demorarse aún unos días, aseguran, porque la formación de Santiago Abascal enfría las prisas del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que urge a sellar el Ejecutivo extremeño antes del mes de abril. Todo, mientras Génova sigue implicada en los contactos y en el intercambio de propuestas con la cúpula de la extrema derecha. Eso sí, la dirección popular se resigna a que los ultras marquen la agenda. “Una vez que no hay puntos de disensión concretos, los tiempos no los maneja el PP”, reconocen en el gabinete de Feijóo. En Aragón, el presidente en funciones del gobierno regional, Jorge Azcón, envió ya una primera propuesta a Vox con su oferta hace días. Y, en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco saborea su reciente victoria y espera a la semana que viene para arrancar las conversaciones. La ronda de contactos arrancará el miércoles que viene.

En Extremadura, los parámetros del acuerdo estaban finiquitados incluso antes de las urnas del pasado domingo, cuando ya se habían producido varias reuniones entre los negociadores de ambas formaciones —por el PP, el consejero de Presidencia, Abel Bautista, y la presidenta en funciones, María Guardiola; y por Vox, el líder autonómico, Óscar Fernández, y la secretaria general adjunta, Montserrat Lluis—. Unas citas que arrancaron tras las pasadas elecciones extremeñas del 21 de diciembre, en las que el PP obtuvo el 43,12% de los votos y 29 diputados autonómicos y Vox logró el 16,9% y 11 diputados . Pese a estar muy “aterrizado”, no quisieron dar un paso más antes de los comicios en Castilla y León, donde sendos partidos volvían a medir sus fuerzas. Pasado el escrutinio del 15-M, la interlocución se reactivó, con los populares henchidos porque Abascal no cumplió las expectativas de llegar hasta el 20%. Eso sí, los ultras, en cualquier caso, siguieron aumentando el porcentaje de voto, con el mejor dato en un territorio autonómico —18,9%—.

Así, casi tres meses después de los comicios en Extremadura, los populares están ahora a expensas de que Vox dé su sí definitivo a un pacto prácticamente hecho. Durante el primer debate fallido de la investidura de Guardiola, el líder de Vox en la comunidad, Óscar Fernández, relató una veintena de condiciones que su partido ponía para hacer presidenta a la candidata del PP. El portavoz ultra demandó entre otras cuestiones una rebaja fiscal —con reforma del tramo autonómico del IRPF, reducción del impuesto de actos jurídicos documentados y bonificación del 100% del impuesto de transmisiones patrimoniales para vivienda habitual de segunda mano—; ayudas a la natalidad y a la familia con incentivos por nacimiento; adopción y la derogación o reforma de leyes que entienden como “ideológicas”; un plan regional de regadíos y eficiencia del agua; simplificación normativa en Red Natura 2000 o una auditoría del gasto vinculado a inmigración.

Ya este miércoles, Fernández verbalizó que se avecina un pacto “muy bueno” para Extremadura. “Llegados a este punto, yo creo que no pasa nada porque sea un día más o un día menos, aunque evidentemente cuanto antes sea, mucho mejor”, señaló el líder de Vox ante los medios en Cáceres. Varias fuentes populares apuntan a que los ultras estarían buscando perfiles adecuados para asumir sus carteras en el Ejecutivo extremeño. Génova está conforme —y quiere— que la extrema derecha entre en los tres gobiernos pendientes de investidura. Abascal reclama también —al menos en público— las tres coaliciones una vez se resuelvan los correspondientes pactos programáticos. Como ya ha ocurrido en Extremadura.

El líder de VOX en Extremadura, Óscar Fernández Calle, el 6 de marzo en la sesión de investidura. Jorge Armestar (Europa Press)

Los plazos para los tres gobiernos

Por el momento, no hay fecha para un nuevo debate de investidura de Guardiola. El martes, en una entrevista en esRadio, Feijóo exigió que PP y Vox estrechen la mano “antes de abril” tanto en Extremadura como en Aragón y que en Castilla y León se aborde un entendimiento para la constitución de la Mesa de las Cortes, convocada para el 14 del próximo mes.

El miércoles santo se cumplirá el plazo dado por Feijóo. Quedan 12 días. Pero en Vox no ha sentado bien que les metiera prisa ex profeso y frenan las aspiraciones del líder del PP, que se ve con más fuerza en la mesa de negociación tras las elecciones del domingo. Este jueves, Abascal se dirigió al jefe de la oposición a través de la red social X: “Medida a medida. Para detener la invasión. Para proteger a los españoles. Esto es lo que quiere evitar Feijóo, y por eso dinamita las negociaciones. Pero es lo necesario para llegar a acuerdos de Gobierno”. El mensaje del líder ultra celebraba un acuerdo fraguado esta semana en Baleares —no votado aún en el Parlamento—, por el que se eliminarían ayudas sociales a inmigrantes en situación irregular. En las islas Marga Prohens gobierna en minoría desde los comicios de 2023, con apoyos puntuales de los ultras para sacar adelante determinadas normas. Vox tumbó el techo de gasto en diciembre pasado y la baronesa popular tuvo que prorrogar los Presupuestos a este año.

En Aragón, pese a la premura de Feijóo, que quiere un pacto antes de abril, Azcón no parece ir tan rápido. “Creo que el tiempo es importante, pero lo más importante es el contenido”, afirmó el candidato popular aragonés este martes, tras la entrevista del líder del PP.