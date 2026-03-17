Feijóo urge a Abascal: “No podemos entrar en el mes de abril sin un acuerdo”

Alberto Núñez Feijóo apremia a Vox para que sus candidatos autonómicos puedan formar Gobierno . Y urge a Santiago Abascal a cerrar acuerdos en Extremadura, Aragón y Castilla y León ya. Sobre todo en la comunidad extremeña, donde las elecciones fueron hacen casi tres meses y las conversaciones están muy avanzadas con apenas unos flecos por concretar. “Pedimos a Vox que se aclare. No podemos irnos al mes de mayo y no deberíamos entrar en el mes de abril sin un acuerdo. No es complejo, sabemos hacerlo”, ha sentenciado el líder del PP este martes en una entrevista en Esradio. “Las elecciones de Castilla y León han venido a cerrar un ciclo. Si el PP tiene el doble de votos que tú, es antidemocrático imposibilitar que gobierne. Un demócrata tiene que aceptar el resultado, el resultado electoral es claro. Siéntense y gestionen el resultado como un buen padre de familia”, ha apremiado Feijóo a los ultras.

Todo se ha acelerado desde las urnas de este domingo, en las que el PP subió dos escaños y Vox uno, sin alcanzar el 20% al que aspiraban los de Abascal. El presidente de Vox aseguró este martes en una comparecencia que su formación quiere entrar a formar Gobiernos de coalición en los tres territorios una vez se acuerden las medidas programáticas. “Ayer se abrió cierta esperanza al escuchar a Abascal, hay más puntos de acuerdo con Vox que divergencias”, ha respondido este martes Feijóo, que comió en un restaurante de Madrid con los barones en liza —María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco— y el secretario general del PP, Miguel Tellado, que está implicado en las conversaciones.

“Tenemos una mesa constituida y hay muchos documentos. En Extremadura tenemos prácticamente un acuerdo programático cerrado”, ha asegurado el jefe del PP. La propia Guardiola puso hace unas horas una alfombra roja a los ultras para fraguar un pacto cuanto antes sea como sea. “Con ellos dentro [del Gobierno], con ellos como quieran, lo que hay es que ponerse a trabajar ya”, remarcó la candidata del PP en Extremadura este martes su salida de la sede nacional del partido en la calle de Génova de Madrid tras la reunión de la junta directiva. En Aragón, los contactos tampoco han cesado, como confirman fuentes del entorno de Azcón. “El presidente de Aragón remitió a Vox una propuesta de temas autonómicos antes de votar en Castilla y Léon”, ha revelado hoy Feijóo. En el caso de Mañueco, el presidente en funciones de la Junta es reacio a una nueva coalición con Vox. “Mañueco sabe perfectamente que no tiene suficientes apoyos y tiene que pactar con Vox”, ha expresado al respecto el líder del PP.

Tras las elecciones en Castilla y León, Génova ha dado vía libre a sus barones para que Vox asuma consejerías dentro de sus Ejecutivos autonómicos si así se resuelven las investiduras, como ahora parece exigir Abascal. “Nunca he gobernado en coalición, pero a mí, lo que me guste o no me guste...“, ha apuntado Feijóo, que demanda a Abascal pactos duraderos de legislatura que no acaben abruptamente con en el mandato anterior. Algo que Abascal no garantizó este lunes, pues se negó ex profeso a darles cuatro años de aval. “Al Gobierno no se viene a estar durante un tiempo o de forma interina. Se viene a tomar decisiones reales”, ha dicho sin embargo el líder del PP.

Feijóo y Abascal no han hablado aún tras las elecciones de Castilla y León. Es muy probable que se crucen este martes o este miércoles en el Congreso, donde hay pleno y sesión de control al Gobierno. “Estamos de acuerdo en lo fundamental: una alternativa de Gobierno a España”, ha afirmado el líder del PP, que dice que ambos partidos tienen el objetivo de acabar con el “sanchismo”. “El objetivo fundamental es leer bien los resultados de las urnas. Al PP le gustaría tener mayoría absoluta, pero no la tenemos”, ha remachado.