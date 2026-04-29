El Papa expresa su preocupación por la violencia en el suroccidente de Colombia

El papa León XIV ha expresado este miércoles su preocupación por los episodios de violencia que han tenido lugar en el suroccidente de Colombia desde el fin de semana pasado. En una audiencia general en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el pontífice ha entregado un breve mensaje en español, más tarde replicado en sus redes sociales, en el que ha llamado también a rechazar toda forma de violencia. “Con dolor y preocupación, he tenido noticia de la trágica situación de violencia que aflige la región suroeste de Colombia, que ha causado graves pérdidas de vidas humanas”, ha dicho el Papa, que expresó su cercanía con las víctimas y exhortó “a rechazar cualquier forma de violencia y optar decididamente por el camino de la paz”.

El pontífice envía su mensaje en un momento de degradación de la seguridad en algunas regiones de Colombia. Los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, en el suroccidente, son los que han recibido los impactos más cruentos en los últimos días. El viernes anterior, un atentado fallido contra un batallón del Ejército dejó un ambiente de zozobra en Cali, horas antes de que ocurriera una explosión en el vecino municipio de Palmira. Al día siguiente, sobre la vía Panamericana, ya en el departamento de Cauca, una explosión con cilindros bomba causó la muerte de más de 20 personas, en el ataque más letal con víctimas civiles en el país en las últimas décadas.

Este martes, las autoridades capturaron en una zona rural de Palmira a José Álex Vintocó, alias Mi Pez, señalado de ser uno de los presuntos responsables del atentado en la vía panamericana. La justicia lo acusa de ser cabecilla de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las extintas FARC, que tiene presencia armada tanto en Valle como en Cauca. De acuerdo con la información de las autoridades, Vintocó trabaja muy de cerca con Iván Jacobo Idrobo, señalado de ser el líder en el suroccidente del país del Estado Mayor Central (EMC), el grupo de disidencias al mando de Iván Mordisco.

La información oficial también indica que Mi Pez al parecer está involucrado en al menos 40 acciones violentas contra la población civil y la fuerza pública que ha habido en las últimas semanas. En palabras del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, Vintocó es “uno de los principales responsables de orquestar la masacre de campesinos, mujeres, niños y líderes sociales en el suroccidente del país, y cabecilla principal de una de las estructuras más peligrosas en el norte del Cauca”.

El recrudecimiento de la violencia y la incertidumbre en esos departamentos del suroccidente ocurre en un contexto electoral que se nutre de toda esa coyuntura, pero que también discurre en medio de un ambiente enrarecido de franca confrontación, agravado por versiones y rumores de posibles atentados contra los candidatos presidenciales.