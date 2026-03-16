Asturias abandera la extracción de las materias primas críticas

En la década de 1830, la minería se convirtió en Asturias en una actividad relevante debido a la creciente demanda de carbón impulsada por la revolución industrial. En diciembre de 2024, el cierre del pozo Nicolasa supuso el fin de casi dos siglos de carbón en el Principado. En 2026, Asturias vuelve a situarse para el Gobierno central como una fuente prioritaria de materias primas, en este caso críticas.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfica aprobó el martes el primer Plan de Acción de las Materias Primas Minerales 2025-2030 que incluye la puesta en marcha del Programa Nacional de Exploración Minera. Con un presupuesto de 197 millones, su objetivo es mejorar el conocimiento de los recursos minerales del país, atendiendo especialmente a las materias primas fundamentales definidas por la UE. Hace décadas que en España no se desarrolla una prospección similar —la última fue el Plan Nacional de Minería, entre 1969 y 1970— y no se hizo buscando los recursos que ahora son fundamentales, como el litio, el níquel, el cobalto, o las tierras raras. Un plan que impulsará la exploración, explotación y reciclaje de minerales críticos en España. Y en ese plan la empresa pública Hunosa aparece como un agente estratégico para el desarrollo del programa.

El documento señala que “se podrá encomendar los trabajos a algún medio propio de la Administración General del Estado y se podrán tener en cuenta las capacidades del Grupo Hunosa, con más de 50 años de gestión de recursos minerales” e incide en que la empresa, “puede aportar sus medios humanos y técnicos al desarrollo del presente programa”.

El plan dedica un anexo específico a la empresa minera asturiana y su coordinación con el Instituto Geológico y Minero de España y prevé constituir un comité de seguimiento para definir las acciones que el Grupo Hunosa deberá ejecutar. En el plano organizativo, el texto indica que el grupo pondrá a disposición sus medios humanos y los de su empresa filial Sadim (Sociedad Asturiana de Diversificación Minera), y añade que será necesaria la contratación de personal tanto en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CISC) como en el grupo asturiano.

El programa atribuye a Sadim labores de consultoría, asistencia técnica, permisos, estudios, sondeos, interpretación geológica, cálculo de reservas, valoración de yacimientos, digitalización de labores y estudios geotécnicos y de geoestadística. De esta manera, el papel de Hunosa se extiende a las funciones operativas, técnicas y también presupuestarias del programa.

“Para Hunosa es muy relevante su participación en el desarrollo del Programa Nacional de Exploración Minera. Pondremos a disposición, como empresa pública estatal, nuestro conocimiento y experiencia en minería, así como los recursos materiales e instalaciones de que disponemos. Tenemos la capacidad de exportar desde Asturias nuestro conocimiento al resto del territorio nacional. El proyecto, que lidera el ministerio, contará con la plena implicación operativa de Hunosa, que trabajará de la mano con el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), las comunidades autónomas y las demás entidades participantes”, señala a este periódico el presidente de Hunosa, Enrique Fernández.

El mayor productor nacional de fluorita

La apuesta ministerial por Hunosa refuerza el potencial del Principado en el nuevo mapa nacional de minerales estratégicos dada la gran cantidad de yacimientos y la variedad de minerales e incluso tierras raras del subsuelo asturiano.

Asturias es la mayor productora nacional de fluorita, tal como se recoge en la Estrategia para la Gestión Sostenible de Materias Primas del Principado, que además tiene registrados yacimientos de antimonio, cobre, magnesio, barita, grafito natural, bismuto, wolframio, cobalto, fosfatos, carbón coquizable, arsénico, feldespato, manganeso, níquel e incluso potenciales tierras raras como las cenizas volantes de combustión de carbón.

“Las materias primas críticas son claves para la transición ecológica y digital y si Europa carece de ellas puede quedar retrasada del gran cambio al que estamos asistiendo a nivel global. Por eso es importante evaluar si España dispone de esos materiales en antiguas escombreras, balsas o explotaciones abandonadas, algo que en Asturias ya estamos haciendo en colaboración con algunas empresas de referencia en el sector y la patronal nacional de Áridos”, afirma el director general de Energía y Minería del Gobierno de Asturias, Javier Cueli. “Que Hunosa también tenga un papel protagonista pone en valor la tradición y experiencia de una empresa emblemática para la minería asturiana y española”, añade.

Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos metálicos fundamentales en el desarrollo de alta tecnología por sus propiedades magnéticas, eléctricas y luminiscentes. Se utilizan, por ejemplo, para la fabricación de teléfonos móviles, discos duros o motores de coches eléctricos. Por tanto, también están consideradas materias primas críticas por factores tanto geográficos como políticos.

Otra medida prioritaria del plan es la recuperación de suelos y zonas afectadas por proyectos de minería anteriores, eliminando focos de contaminación, naturalizando y transformando las áreas restauradas en sumideros naturales de carbono. Ya se ha destinado 400 millones a estas actuaciones ambientales en coordinación con las comunidades autónomas, con especial atención a las 109 zonas identificadas.

De acuerdo con el inventario realizado en 2022 por la Fundación Barredo, en Asturias se han identificado más de un millar de balsas y escombreras, donde se aplicarán técnicas avanzadas para tratar de recuperar las materias primas extraídas en otros momentos, aplicando los principios de economía circular.