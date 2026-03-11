Koldo García comparece en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra

El exasesor ministerial Koldo García comparece este miércoles, a partir de las 12.00, en la comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas del Gobierno de Navarra en el Parlamento foral. Lo hace por videoconferencia desde la cárcel de Soto del Real, en Madrid, donde cumple prisión preventiva desde el pasado noviembre de cara al juicio que se celebrará en el Tribunal Supremo desde el 7 de abril por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia.

Koldo García, sin embargo, está citado en el Parlamento de Navarra por su presunta implicación en la trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública en la que también estarían involucrados el exministro José Luis Ábalos y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en uno de los informes que ha aportado ante el Supremo, sostiene que el excargo de Transportes ejerció de intermediario para amañar contratos públicos.

El exasesor de Ábalos comunicó al Parlamento foral que no tenía intención de declarar y solicitó poder hacerlo por videoconferencia. Los grupos parlamentarios insistieron en que acudiera en persona a la comisión, pero finalmente Instituciones Penitenciarias avisó a la Cámara autonómica de que desaconsejaba el traslado por razones médicas. Así, la citación de García se ha mantenido en vilo hasta el último momento. Fue el martes, avanzada la tarde, cuando se fijó la comparecencia. Aunque la sesión estaba prevista para las 10.00, al final se ha retrasado dos horas porque Instituciones Penitenciarias avisó de que tenía problemas técnicos para llevar a cabo la videoconferencia.

Aunque es la primera vez que el exasesor comparece en el Parlamento de Navarra, García ya declaró en abril de 2024 en la comisión de investigación del Senado por la compra de mascarillas en Transportes durante la primera etapa de la pandemia. “He trabajado toda mi vida y he hecho lo correcto”, manifestó en aquella ocasión.