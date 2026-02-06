Más de la mitad de la población vasca reside ya en zonas donde las subidas del alquiler están limitadas por ley

En el País Vasco ya hay 14 municipios que han sido declarados “zona de mercado residencial tensionado”, un estatus que permite en estas localidades intervenir el mercado de alquiler para frenar los precios abusivos donde la demanda supera la oferta y los precios de los arrendamientos estarán sujetos a unos topes que no podrán exceder los contratos anteriores. Los últimos municipios que se han incorporado a esta situación son Hernani, Lezo y Tolosa, los tres en Gipuzkoa, según publica este lunes el Boletín Oficial del Estado. De este modo, más de la mitad de la población vasca (el 53%, según el Ejecutivo vasco) reside en pueblos sometidos a una fuerte tensión residencial.

Se cumple un año desde que Errenteria (Gipuzkoa) recibió todas las bendiciones para ser declarado el primer municipio vasco como zona tensionada. Fue un hito en esta comunidad autónoma y dio paso a que otros ayuntamientos siguieran la misma estela. En la actualidad ya tienen la misma catalogación 10 localidades guipuzcoanas (Errenteria, Zumaia, Lasarte-Oria, Irun, San Sebastián, Astigarraga, Usurbil, Hernani, Lezo y Tolosa), tres de Bizkaia (Bilbao, Barakaldo y Galdakao) y una en Álava (Vitoria). En estos lugares se podrán moderar los precios, ampliar la oferta asequible y movilizar vivienda vacía para paliar las complicaciones existentes para acceder a un piso en condiciones razonables.

Las tres capitales vascas han dado el paso para extremar el control de los precios de los arrendamientos. El Departamento de Vivienda del Gobierno vasco tiene avanzados los trámites para incorporar a este listado otras tres localidades de Gipuzkoa (Mondragón, Zestoa y Pasaia) y a Basauri, en Bizkaia. El Ejecutivo autónomo tiene identificados, según una proyección realizada por el Observatorio vasco de la Vivienda a finales de 2023, un total de 32 municipios (17 de Bizkaia, 14 de Bizkaia y la capital alavesa, que suman 1,5 millones de habitantes, el 67% de la población vasca) que se podrían acoger a la declaración de zona en peligro en materia de vivienda, lo que les permitiría limitar los precios y prorrogar los contratos de alquiler.

El efecto de la cercanía con San Sebastián, donde el mercado de la vivienda figura entre los más caros de toda España, está condicionando la incorporación de los municipios de su metrópoli a la lista de municipios en situación de alarma. Son localidades donde el precio de compra o alquiler de viviendas ha crecido en los últimos cinco años por encima de tres puntos porcentuales superiores al crecimiento acumulado del IPC de Euskadi o donde el esfuerzo económico necesario para pagar la vivienda supera el 30% de las rentas familiares.

El consejero vasco de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, ha sido el principal impulsor de esta iniciativa y remarca los buenos resultados que está dando en el País Vasco tras la inclusión de Hernani, Tolosa y Lezo: “De los 30.470 contratos de alquiler vigentes actualmente en Gipuzkoa, 18.057 se localizan en zonas tensionadas. De ellos 8.019 vencen a lo largo de este año, pero con esta declaración ofrecemos a las personas inquilinas la posibilidad de prorrogarlos, aportando así mayor seguridad y estabilidad en un contexto marcado por la carestía de la vivienda”. Gipuzkoa es la única provincia que tiene aprobados los índices de referencia del alquiler, lo que permite que los contratos en estas zonas tensionadas cuenten con instrumentos de intervención pública para limitar los precios y garantizar que sus vecinos puedan hacer valer sus derechos ante las administraciones.