Jorge Azcón: “El PSOE confía en que Vox debilite al PP y eso es malo para todos”

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, en el edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, el pasado viernes.

El presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección, en entrevista con EL PAÍS, no cierra la puerta a un nuevo Gobierno de coalición con la extrema derecha, aunque cree que los de Abascal “no dan estabilidad”

Jorge Azcón (Zaragoza, 52 años) reconoce sentir la presión del favorito en la recta final de la campaña a las elecciones de Aragón. Es la primera vez, en su larga carrera política, en la que el presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección parte como ganador, pero su probable victoria puede quedar empañada por un Vox que va disparado en las encuestas. En la entrevista, celebrada el pasado domingo en un hotel de las afueras de Calatayud (Zaragoza) tras una comida-mitin con Alberto Núñez Feijóo, Azcón lamenta el auge de los ultras, del que culpa al PSOE. No lo quiere, pero por si acaso, no cierra la puerta a reeditar un Gobierno conjunto.

Pregunta. Convocó estas elecciones tras la ruptura con Vox, que le tumbó los Presupuestos. ¿Cuál es su objetivo?

Respuesta. Estas elecciones las convoco por coherencia. Tú no puedes decir que Sánchez tiene que convocar elecciones porque no tiene Presupuesto y hacer tú exactamente lo mismo.

P. ¿Y cree que va a conseguir reducir su dependencia de Vox?

R. Lo que creo es que como el PSOE sabe que va a perder, lo que más ilusión le haría es que Vox crezca.

P. Todas las encuestas dicen que el PP crecerá un poco y que Vox prácticamente duplicará sus resultados. Va a tener que volver a pactar con Vox.

R. Eso lo dirán los aragoneses. En Aragón nunca nadie ha tenido una mayoría absoluta. Si la pregunta es si soy capaz de llegar a acuerdos con otros, la respuesta es sí. Lo he demostrado estos dos años, he llegado a acuerdos con el Partido Aragonés, con Teruel Existe y con Vox.

P. Si Vox aumenta su representación, una lectura posible es que el PP debería atender más a sus exigencias.

R. Sería una lectura de parte. Porque la realidad es que la primera fuerza política va a seguir siendo el PP y a mucha distancia de la segunda y de la tercera. El marco de negociación que yo he tenido con Vox es claro. Primero, legalidad. Voy a cumplir la ley. Vox no puede pedirme que limpie los cauces de los ríos si no tengo la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro, porque lo contrario es delito ecológico. Segundo, competencias. Quiero que haya más seguridad en Aragón, pero las competencias son del Ministerio del Interior. Tercero, el mínimo común. ¿Podemos ponernos de acuerdo para bajar impuestos? ¿Para mejorar la sanidad? ¿Para seguir atrayendo inversiones a Aragón? Hagámoslo. Y si hay otras cuestiones en las que no nos podemos poner de acuerdo, sigamos negociando. Pero que no bloqueemos lo que interesa a los aragoneses.

P. ¿Por qué sería diferente esta vez? Vienen de no ponerse de acuerdo.

R. Porque habremos vuelto a escuchar a los aragoneses. La obligación de los políticos será gestionar ese resultado. Si hay quien sigue bloqueando tendrá que dar explicaciones.

P. ¿Puede garantizar que no se va a replicar esta guerra PP-Vox?

R. Yo puedo garantizar que el Gobierno del PP va a ser para todos. El problema no es solamente lo que piensa Vox, sino el que el PSOE le está dando alas. El PSOE confía en que un mejor resultado de Vox debilite al PP y eso es malo para todos.

P. ¿Cómo le estaría dando alas el PSOE a Vox?

R. Lanzar el debate de la inmigración en plena campaña electoral beneficia claramente a Vox. El cabreo de la gente, la polarización, el muro de este Gobierno es lo que alimenta los extremos. Lo acabamos de ver también en Extremadura.

P. Los sondeos apuntan a un escenario en Aragón casi idéntico al de Extremadura, con un Vox muy fortalecido. ¿Para este viaje hacían falta alforjas? ¿De qué ha servido al PP ir a elecciones en estas comunidades?

R. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Seguimos debilitando la democracia? ¿Normalizamos que gobernar sin Presupuesto es habitual?

P. ¿Una victoria incompleta del PP, dependiente de un Vox más fortalecido, sería un fracaso?

R. Lo que para mí sería un fracaso es que la presidenta de la Comunidad Autónoma fuera la delegada del Gobierno de España, Pilar Alegría.

P. ¿Es posible que se reedite el Gobierno de coalición PP-Vox?

R. No lo creo. A Vox le va bien estar en la oposición. Porque una cosa es predicar y otra dar trigo.

P. ¿Cree que hay que forzarles a entrar para que se desgasten con la gestión, como defienden sectores del PP?

R. Yo en Aragón quiero que los consejeros sean del PP porque ya he tenido la experiencia. Si un día Vox gobierna, veremos las costuras de su discurso.

P. ¿Pero es una línea roja que Vox no entre en su Gobierno?

R. No, Vox ya ha entrado en el Gobierno. Ya vimos lo que hizo. Entró, llegó a tener una vicepresidencia, pero al cabo del año decidió huir. El Gobierno tiene que tener estabilidad y Vox no va a ser un elemento de estabilidad.

P. La puerta queda abierta.

R. Yo me comprometo a escuchar a los aragoneses.

P. Vox dice que su modelo es el valenciano. ¿Usted se ve haciendo el discurso contra el Pacto Verde europeo y la inmigración que hizo Juanfran Pérez Llorca?

R. La situación política valenciana ha estado condicionada por la catástrofe y no es extrapolable. El Pacto Verde es muy mejorable, pero cuando me dicen que me posicione en contra les pregunto si están en contra de la energía nuclear, porque forma parte del Pacto Verde. En esta vida hay matices.

P. ¿Y se negará a acoger a menores migrantes?

R. Aunque esté en contra de determinadas leyes que puedan aprobar este Gobierno, yo voy a cumplir la ley.

P. ¿Prefiere los acuerdos con los partidos regionalistas?

R. Hay que ser muy respetuoso con el resultado de las elecciones. En función de lo que quieran los aragoneses, habrá que hablar de los distintos acuerdos.

P. ¿En ningún caso le pedirá al PSOE el apoyo? ¿El entendimiento es imposible?

R. Yo me he entendido con el PSOE de Javier Lambán. Pero Pilar Alegría no viene a defender Aragón, viene a defender a Pedro Sánchez. No me fío de ella.

P. El Gobierno ha decidido trocear el decreto ómnibus y la revalorización de las pensiones se votará de forma separada. ¿El PP debería apoyarlo?

R. La separación [de los decretos] revela que el PSOE estaba usando a los pensionistas con un afán electoralista. Votaremos a favor si ese decreto lleva exclusivamente la subida que se merecen los pensionistas.

P. El decreto antidesahucios se ha suavizado y deja fuera a los pequeños propietarios que tienen dos viviendas. En estos casos, no se suspenderán los desalojos. ¿Le parece asumible?

R. Sigo viendo improvisación. Con ese decreto, si tengo una casa de 120 metros estoy protegido, pero si tengo dos de 50, no. Hasta ahora, el PSOE solo ha demostrado una incapacidad supina y una tendencia inexplicable a proteger a los okupas, que no va mejorar con ese decreto.

P. ¿Está de acuerdo con que 50.000 familias afectadas por la moratoria sean desahuciadas?

R. Esas personas necesitan que los Gobiernos hagan política. Y si no pueden pagar un contrato de alquiler de mercado es porque el Gobierno de España no está impulsando una política de vivienda. En Aragón estamos construyendo vivienda pública.

P. Pero eso son soluciones a medio plazo. ¿Qué hacemos con estas 50.000 familias? Se irían a la calle la semana que viene.

R. No puede ser que sean los propietarios de esas viviendas quienes tengan que sufrir una mala política del Gobierno.

P. ¿Aragón no se adherirá en ningún caso al nuevo modelo de financiación autonómica? Será voluntario.

R. Aragón es la comunidad que sale peor parada. El Gobierno de España tiene que privilegiar a los independentistas catalanes y eso perjudica a Aragón. No me quiero quedar en este modelo, quiero otro. Es imposible aprobar un sistema de financiación contra la mayoría de las comunidades.

P. ¿Cómo explicaría a un votante católico del PP que la Iglesia está defendiendo la regularización de inmigrantes a la que se opone, con tanta vehemencia, su partido?

R. Yo soy católico, pero defiendo la posición del PP, que es quien se presenta a unas elecciones y quien quiere gobernar. La Iglesia tiene una opinión, que siempre es respetable, como otros agentes sociales, pero a mí me toca defender lo que piensa el PP.

P. Aragón tiene una población más envejecida que la media española. ¿No le interesaría dar permisos de residencia a los extranjeros que ya están aquí? Necesita su mano de obra.

R. La regularización de inmigrantes no puede ser a través de papeles para todos, tiene que ser ordenada, a través de una ley que salga del Congreso y no a través de otro chantaje. No se puede regularizar a una persona que no sabemos si el día de mañana va a ser condenada por los jueces por haber cometido delitos gravísimos. Si se va a regularizar a personas que llevan cinco meses y los juicios tardan años, podemos estar regularizando la situación en España de personas que dentro de muy poco sean condenadas por haber cometido delitos gravísimos.

P. ¿Pero cuánta gente puede estar en ese supuesto?

R. No conocemos el texto completo. Lo que sabemos es que, si el inmigrante no puede acreditar el registro de penales, vale con una declaración jurada. La regularización no puede hacerse de forma masiva. Tiene que hacerse de forma individualizada.

P. Individualizada es, porque cada persona tiene que acreditar los requisitos.

R. Sí, pero con un análisis individualizado de estas cuestiones.

P. ¿Y cómo se solucionaría eso?

R. Haciendo una regularización que contemplara también los antecedentes policiales.

P. ¿Qué le parecen las imágenes de las redadas del ICE (Servicio de de Inmigración y Control de Aduanas) en Estados Unidos?

R. Me repugnan. Lo que estamos viendo que el ICE está haciendo en EE UU, atemorizando a la población, es absolutamente repugnante.

P. Isabel Díaz Ayuso ha participado en su campaña y la puso como ejemplo de un modelo que funciona. En la sanidad, se le critica también por aumentar las concesiones a empresas como Quirón.

R. El incremento de dinero a la sanidad privada en Aragón se produjo cuando gobernaban los socialistas. Los conciertos en Aragón se incrementaron desde los 3,3 hasta los 9 millones de euros cuando gobernaban los socialistas. En estos años del PP esa partida presupuestaria no ha cambiado. Hemos contratado por valor de 190.000 euros en Teruel [a facultativos privados para el hospital Polanco] porque no hemos encontrado ginecólogos. No hay ginecólogos que vengan a trabajar al sector público. Hemos contratado porque no estamos dispuestos a dejar a las embarazadas de Teruel sin un médico.

P. ¿A qué atribuye que Vox defienda en Aragón un asunto impopular como el trasvase del Ebro? Parece que es para evidenciar que el PP tiene distintos discursos en los territorios.

R. No es verdad, el PP defiende un Pacto Nacional del Agua. Pero yo no voy a defender nunca un trasvase del Ebro porque en Aragón es incompatible con defender a la agricultura y al campo.

P. Feijóo dijo que había que llevar el agua a Murcia de allí donde sobra. ¿Está de acuerdo?

R. Desde el Tajo, que es el que está alimentando a la huerta murciana. El Trasvase del Ebro ni está encima de la mesa ni es una alternativa.

P. Más allá de las salvaguardas reclamadas por el PP, ¿cree que Mercosur es un acuerdo beneficioso para España?

R. Mercosur no puede ser a costa del campo. Las bondades que tenga Mercosur no las pueden pagar los agricultores aragoneses.

P. En las inversiones millonarias para centros de datos que está recibiendo Aragón, ¿reconoce parte del impulso al Gobierno anterior del socialista Javier Lambán? Usted lleva dos años y medio gobernando.

R. El Gobierno anterior, en ocho años, presentó inversiones por valor de 10.000 millones de euros y yo, en dos años y medio, llevo 80.000 millones. Se han disparado de una forma histórica bajo un Gobierno del PP.

P. Hay estimaciones de que esos centros de datos van a consumir tanta energía como todo Aragón.

R. Aragón es una potencia en energía renovable.

P. Ha hecho una campaña muy distinta a la de María Guardiola, con más debates, entrevistas y presencia de líderes nacionales... ¿Hay una lectura de que la extremeña no estuvo bien planteada?

R. Lo que he hecho es una campaña distinta a la de Pilar Alegría. Cuando ella pensaba que iba a ganar las elecciones [en las municipales de 2019 en el Ayuntamiento de Zaragoza, en las que Alegría ganó, aunque gobernó el PP con Ciudadanos], no me daba debates. Yo he dado más de 40 entrevistas esta campaña y Alegría ha dejado a grandes medios de comunicación sin una entrevista.

P. ¿Tiene aspiraciones nacionales?

R. No voy a abandonar la política autonómica. Si la pregunta es si mañana Feijóo me llama para ser ministro, aceptaría, la respuesta es no.

P. Algunos le citan a futuro como una tercera vía entre Isabel Díaz Ayuso y Juan Manuel Moreno Bonilla.

R. Aspiro a jubilarme y estoy convencido de que Alberto Núñez Feijóo va a ser muchos años presidente del Gobierno de España.