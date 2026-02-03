El PP apoya el alza de las pensiones pero aleja su respaldo al escudo social 

El Partido Popular apoya el alza de las pensiones mientras aleja su respaldo del escudo social, incluida la moratoria de los desahucios, que el Gobierno ha aprobado por separado este martes en dos decretos. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en la recta final de la campaña aragonesa en que su formación siempre ha estado a favor de la revalorización de las pensiones conforme al IPC, lo que sugiere que la bancada popular dará luz verde el decreto. “El PP estuvo, está y estará con la revalorización de las pensiones conforme al IPC”, ha resaltado Feijóo desde Teruel.

El líder del PP ha insistido en cambio en cargar contra la moratoria antidesahucios, incluso tras el acuerdo entre el Gobierno y el PNV para dejar fuera a los propietarios que solo posean una vivienda para alquilar. “O sea que ahora, si una persona tiene una vivienda y no le pagan el alquiler, ¿entonces no procede el desahucio? Y si una persona tiene dos viviendas y no le pagan el alquiler, ¿entonces no le pagan? ¿Usted cree que en un país democrático el derecho a la propiedad puede quedar anulado?”, ha preguntado, lo que indica que el PP se opondrá sin matice al segundo decreto que incluye el escudo social.

De hecho, como había resaltado también el secretario general de la formación, Miguel Tellado, el apoyo a la revalorización de las pensiones estaba supeditado a la presentación de la medida de manera separada, como efectivamente ha confirmado la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Nos fiamos tan poco de Sánchez que primero tenemos que leer el decreto a ver si es así”, ha enfatizado Tellado en La Sexta. El dirigente popular ha aprovechado para volver a cargar contra el decreto ómnibus, pero sobre todo se ha lanzado contra el PNV, que cerró in extremis un acuerdo para dejar fuera del escudo a los propietarios de una o dos viviendas. Para los populares, esta medida “castiga a los caseros”, “supone una sumisión con Pedro Sánchez” y “roza el ridículo”.

La semana pasada, la norma que incluía el alza de las pensiones y la prohibición de los desahucios de las personas vulnerables cayó por la abstención del PP y de Junts y la negativa de Vox. El respaldo que une a populares y al partido de Carles Puigdemont a la subida de las pensiones es una de las razones que ha impulsado la separación de los decretos.

Sin embargo, el tono de las declaraciones de la dirección nacional apunta de los populares a que el apoyo al decreto que revaloriza 13 millones de pensiones y prestaciones, entre las que se encuentra históricamente una de las grandes bolsas de votantes del PP, se concretará en medio de una probable ofensiva contra todo lo demás. “Que se dividan los decretos es una confesión de culpabilidad por parte del Gobierno”, había avanzado a primera hora Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del partido. “Fueron ellos, y no otros, quienes pusieron en peligro la revalorización de las pensiones. Fueron ellos, y no otros, quienes usaron a los pensionistas como rehenes”, había remarcado.

En paralelo, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha apuntado desde Bruselas a un más que probable no o, al menos, la abstención, de la formación ultra sobre el decreto que salva las pensiones, contra el que se ha revuelto sin matices. “Decidiremos cuál es el voto en su momento, nosotros nunca anunciamos el sentido de nuestro voto, pero ya pueden imaginarse en general que nosotros solemos oponernos o no apoyar ninguna de las iniciativas de este Gobierno, porque consideramos que son fraudulentas”, ha declarado Abascal a periodistas desde el Parlamento Europeo, informa Silvia Ayuso. Según el líder ultra, el presidente Sánchez podría haber presentado la subida de pensiones “por separado” desde un principio, pero quiso llevarla en un paquete “únicamente para decir que algunos grupos políticos se habían opuesto o no habían apoyado las propuestas que se referían a los pensionistas, en una utilización verdaderamente asquerosa de los pensionistas”, ha denunciado.

Abascal, que participa este martes en una “cumbre transatlántica” sobre libertad de expresión organizada por la Red Política de Valores, una organización internacional de extrema derecha contra el aborto, el “feminismo radical” y la “ideología de género”, no ha parado de clamar contra un Gobierno al que ha acusado de dirigir todas sus políticas a “tapar el debate sobre la corrupción que le rodea y sobre los muertos que se han producido los accidentes ferroviarios”.