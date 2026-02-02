La familia de Sergio Delgado, el joven muerto de un puñetazo en Burgos “por ser de Valladolid”, pide “justicia real”

El vallisoletano Sergio Delgado tenía 32 años cuando murió de un puñetazo “por ser de Valladolid” mientras se encontraba en Burgos celebrando una despedida de soltero. Sucedió en la noche del 24 de febrero de 2024 en una zona de fiesta de la capital burgalesa cuando, sin mediar provocación o discusión, José Luis N.I., de 23 años, le dio un puñetazo en la cara al conocer que procedía de Valladolid en un contexto de rivalidad social y deportiva entre ambas ciudades. El impacto fue tan grave que Delgado murió. El implicado fue detenido y pasó a prisión provisional. El juicio comienza este lunes 2 de febrero con 12 años de cárcel solicitados por la Fiscalía por homicidio y 20 reclamados por la familia por asesinato. Los allegados han rememorado al fallecido estos días previos al encuentro con el juez y el jurado popular. Piden “justicia real”, “que nunca más se repita”, y recuerdan que la víctima no discutió con nadie aquella noche ni provocó al atacante, que declarará el viernes 6.

La hermana y los padres de Delgado convocaron la pasada semana una rueda de prensa para leer un comunicado y rememorar la figura del difunto. En medio de una gran emoción, exigieron que “se haga justicia real; una justicia que reconozca la gravedad de los hechos, que valore la vida humana por encima de todo y que sea ejemplo para nuestra sociedad”. El mensaje lo leyó la hermana del vallisoletano, quien “un día salió a disfrutar de una despedida de soltero con sus amigos y no volvió a casa”. “Fue víctima de un golpe violento y gratuito que acabó con su vida de manera inmediata y, en parte, también acabó con la nuestra, porque nunca más volveremos a ser los mismos. Sergio no discutió con nadie esa noche, ni ninguna otra. Mi hermano siempre veía lo bueno de la gente y nunca pensaría que algo así pudiera pasar. Solo estaba feliz con sus amigos y, de la nada, le arrebataron la vida para siempre”, señaló. La investigación policial y el relato de los testigos acreditaron que el sospechoso golpeó a Delgado sin provocación o trifulca alguna en cuanto supo que era de Valladolid, ciudad con la que existe una rivalidad histórica, social y deportiva. El individuo estaba vinculado a grupos radicales de extrema izquierda del Burgos Club de Fútbol.

“Estamos aquí por Sergio Delgado, mi hermano. Mi familia y yo queremos reclamar justicia. Que este acto no quede impune. Que nunca más se repita. Mi hermano no se merecía que su vida fuera reducida a una estadística, a una noticia de sucesos y nosotros no nos merecemos tener que pasar por esto para luchar por su justicia, pero lo haremos, haremos lo que haga falta para que Sergio reciba la defensa que no tuvo ese día y para que sirva de ejemplo que la violencia y el asesinato tienen consecuencias”, sostiene su hermana. Su madre, llorando, también tomó la palabra: “Han sido dos años de total oscuridad, psicólogos, psiquiatras… Un trabajo de contención tremendo y gracias a que la familia está muy unida. Esto lo hago por ti, Sergio, porque esa llamada nos rompió la vida a todos”. La mujer también mandó su cariño y empatía a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), con 46 fallecidos: “Es muy difícil que de la noche a la mañana te encuentres con que ya no vas a volver a ver a esa persona”.

El padre de Sergio Delgado también se pronunció para destacar, compungido, que “cada mañana te levantas de la cama deseando que hubiera sido una pesadilla y te das cuenta de que no lo ha sido; es muy duro”. La familia, como acusación particular, reclama que el detenido sea condenado a 20 años de cárcel por asesinato al entender que hubo una voluntad violenta agravada por conocer el origen de la víctima, quien no cometió ninguna provocación ni blandió ninguna simbología que pudiera inducir al odio o a reacciones agresivas. La Fiscalía reduce esta petición a 12 años de prisión por homicidio. Los parientes de Delgado han informado de que han recibido una carta de disculpas del joven encausado, pero que la han dejado en manos de sus abogados porque no se han sentido con fuerzas para afrontarla.