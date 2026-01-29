Los agraciados con el Gordo en Villamanín ya tienen la página web donde registrar sus boletos para recibir el premio

Los premiados con el Gordo de la Lotería en Villamanín (León, 860 habitantes) tienen ya disponible la página web donde registrar sus boletos como primera parte del proceso establecido por la asociación de fiestas para que los que compraron las participaciones agraciadas, tanto las legitimadas como las no compulsadas por causas aún desconocidas, puedan cobrar el dinero. La página es asociacionfiestasvillamanin.com y allí deben colgarse las papeletas con los datos de sus propietarios. “Recordamos que el registro en la plataforma es obligatorio para poder cobrar y reclamar el premio”, destaca el nuevo comunicado distribuido a través de su cuenta en Instagram. Anteriormente, se informó de que la asamblea del 26 de diciembre de 2025 acordó que los propietarios de los boletos en regla reducirían aproximadamente un 10% del importe para redistribuirlo entre quienes compraron los billetes que no fueron oficializados. “El cobro de las papeletas depende de este proceso de registro y del número de solicitudes que se adhieran a este proceso”, insistieron.

La agrupación de festejos ha cobrado recientemente 26,568 millones de euros en forma de 81 décimos, con 328.000 euros por cada uno de estos, y no los 36 millones de los que se había informado anteriormente, pues esta cantidad era la total sin impuestos, suma bruta que se reduce al llegar al beneficiario, que obtendría unos 80.000 euros por papeleta. La página habilitada para los premiados muestra de forma intuitiva cómo deben proceder en cuatro pasos así descritos: “Paso 1: Regístrate en la web. Entra en nuestra página web y regístrate con tu correo electrónico. Recibirás un email para confirmar tu cuenta y, una vez hecho esto, podrás proceder a registrar tu premio. Paso 2: Fotografía tu DNI y tus papeletas. Antes de rellenar el registro del premio es ideal que fotografíes la parte delantera de tu DNI, una foto en la que se vean todas tus papeletas (con el número bien visible). Paso 3: Registra tu premio. Rellena el formulario para registrar tu premio. En él tendrás que poner tus datos personales, las papeletas que tienes y firmar el convenio de cobro y reparto o el documento de no adhesión. Paso 4: Confirmación por email. Una vez realizado el registro recibirás un email de confirmación con una copia del documento firmado”.

La plataforma cuenta con un apartado de “preguntas frecuentes” donde se responden varias cuestiones habituales en estas semanas de confusión tras el Gordo de Navidad. La asociación recordó en su penúltimo comunicado varias claves de este proceso: el plazo “de registro y reclamación de papeletas” terminará en la medianoche del 22 de marzo y los implicados podrán votar “Sí al convenio”, lo cual supone “la minoración provisional del 10% aproximada sobre el premio neto de cada papeleta”, o “No al convenio”, donde demandarán completamente el premio “por la vía que considere oportuna el reclamante”. Esta decisión “puede implicar litigios, costes inciertos y plazos más largos así como afectar al calendario de pagos de todos los premiados”, ya que probablemente acarrearía lentos y complejos procesos judiciales.

La asociación ha insistido nuevamente en que los premiados tengan mucho cuidado con las fotos de las papeletas y de su identificación personal ante el riesgo de estafas y recuerdan la importancia de seguir estos trámites oficiales, coordinados mediante un despacho de abogados de Madrid en quienes han confiado tras lo sucedido. “Próximamente os informaremos de fechas, horarios y lugar en los que se podrá hacer el registro presencial con soporte de la empresa informática tanto en Villamanín como en León”, apuntan, pues anunciaron que se habilitaría un sistema físico para que las personas mayores o con pocos conocimientos de Internet pudiesen registrar su participación premiada.