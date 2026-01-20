La Comisión de Fiestas de Villamanín cobra los 26,5 millones del Gordo y hará una votación para aceptar el reparto con quita

La Comisión de Fiestas de Villamanín (León), la localidad donde cayó el Gordo de la Lotería con un número cuyas participaciones no estaban enteramente compulsadas, ha anunciado que la plataforma de registro de los premiados que prometieron hace semanas va camino de estar disponible pronto y que estos podrán votar “sí” o “no” a cómo repartir el dinero. En total se han cobrado 26,568 millones de euros en forma de 81 décimos, con 328.000 euros por cada uno de estos, y no los 36 millones de los que se ha informado anteriormente, pues esta cantidad era la total sin impuestos, suma bruta que se reduce al llegar al beneficiario. La asamblea del 26 de diciembre de 2025 acordó que los propietarios de los boletos agraciados y en regla reducirían aproximadamente un 10% del importe para redistribuirlo entre quienes compraron los billetes que no eran regulares por no quedar oficializados. El grupo insta a los implicados a que se posicionen cuanto antes porque “el cobro de las papeletas depende de este proceso de registro y del número de solicitudes que se adhieran a este proceso”.

La Comisión informará, según señalan, cuando el sistema virtual de registro de premiados quede lista, ya que es “obligatorio para poder reclamar y cobrar el premio a través del procedimiento gestionado por la asociación” como “forma segura y ordenada de identificar a los titulares, evitar duplicidades y fraudes y cerrar el listado con garantías”.

Los organizadores han reiterado que ante la gran presencia de personas mayores agraciadas se habilitarán fechas de registro presencial en León ciudad y en la propia Villamanín. El plazo “de registro y reclamación de papeletas” vencerá el 22 de marzo a medianoche. Los partícipes podrán elegir entre votar “Sí al convenio”, que acarrea “la minoración provisional del 10% aproximada sobre el premio neto de cada papeleta”, o el “No al convenio”, donde se reclamará íntegramente el premio “por la vía que considere oportuna el reclamante”. La plataforma, advierten, informará de que esta decisión “puede implicar litigios, costes inciertos y plazos más largos así como afectar al calendario de pagos de todos los premiados”. Uno de los grandes temores en Villamanín es que más allá del acuerdo vecinal haya premiados, especialmente de fuera del pueblo, que no se solidaricen y reclamen judicialmente la cantidad total, unos 80.000 euros, lo cual implicaría ralentizar el proceso.

“En ambos casos el registro se hará con foto de la(s) papeleta(s) y la firma del portador”, indican, garantizando que “los datos se tratarán con confidencialidad y medidas de seguridad y solo se utilizarán para gestionar el registro y el pago”. El abono del dinero a quienes acepten el acuerdo, añaden, se iniciará en cuanto se cierre el registro y quede todo comprobado, si bien advierten que “podrá verse condicionado y/o retrasado por el número de no adhesiones y por la existencia o no de reclamaciones”. “Cuanto antes finalice el proceso de registro, antes se sabrá cuándo se podrá proceder al cobro de las papeletas”, destacan, una vez quede todo ratificado.

La asociación anima a los premiados a hacerlo cuanto antes porque “el cobro de las papeletas depende de este proceso de registro y del número de participaciones que se adhieran al acuerdo”. El grupo confirma que siguen trabajando junto al despacho de abogados madrileños en quien han confiado desde que se montó la polémica y que les recomendó la fórmula del convenio de reducción de importes “para evitar pleitos largos y costosos”. El grupo ha reseñado unos trámites no tan ágiles como los deseables y efectuados “con seguridad y garantías para todos” y han dado “gracias de corazón por la paciencia, la prudencia y el tono que estáis demostrando porque eso ayuda a mantener la convivencia del pueblo. “Seguimos trabajando para la solución más viable, transparente y rápida posible”, han dicho.