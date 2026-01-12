La Comisión de Fiestas de Villamanín ingresa 36 millones de los décimos y prepara una web para que se registren los premiados

La Comisión de Fiestas de Villamanín (León) ha informado de que han abierto una cuenta bancaria en la que se ha ingresado el dinero correspondiente al premio Gordo de la Lotería navideña, que cayó el pasado 22 de diciembre con polémica: el grupo vendió participaciones no compulsadas y busca ahora cómo solucionar el jaleo, equivalente a cuatro millones de euros que no se confirmaron, además de los casi 36 sí oficiales. De momento han comunicado que “se ha realizado el ingreso o depósito bancario de los décimos con todas las garantías y trazabilidad”. Asimismo, detallan que el equipo jurídico en quien han confiado sigue avanzando para organizarlo todo y que están diseñando una plataforma web “de registro de premiados” para que los afortunados se inscriban y firmen las condiciones que avalen el cobro de las papeletas, cada una con unos 80.000 euros correspondientes. La Comisión confía en que este portal quede operativo en un plazo de dos semanas.

El mensaje publicado en sus redes sociales actualiza la situación de los agraciados con las participaciones premiadas de Villamanín en la pasada Lotería de Navidad. La Comisión lo ha tildado de “noticia importante” pues con la creación de esta cuenta bancaria “el premio queda canalizado con control y registro y un soporte bancario sólido que permitirá organizar los pagos con seguridad”.

Después, los poseedores del 79432 deberán registrarse en la mencionada plataforma: “Necesariamente los premiados habrán de inscribirse así como firmar el correspondiente acuerdo que facilitará el cobro de las papeletas”. “En cuanto la web con la plataforma esté abierta, comenzará el registro de participaciones, obligatorio para poder reclamar y cobrar el premio a través del procedimiento gestionado por la asociación. Es imprescindible para verificar la titularidad, evitar duplicidades y fraudes y poder cerrar el listado de perceptores con seguridad”, indican, pues en las últimas semanas han insistido a los beneficiados por el Gordo para que tengan cuidado con posibles estafas o intentos de arrebatarles el dinero tras la polémica vivida. “Cada persona registrada podrá consultar el texto del convenio de reparto e indicar expresamente si se adhiere al mismo o no se adhiere”, añaden, en cuanto a las condiciones que se establezcan para gestionar cómo distribuir las cantidades toda vez que hay gente que compró la participación pero esta no era oficial.

Los organizadores de los festejos precisan que el plazo de registro vencerá el 26 de marzo y que después no se podrá reclamar el pago, como sucede en otros premios de lotería estatales. El grupo, que ha recibido muestras de apoyo de asociaciones similares de toda España desde que saltó la controversia, apela a la “responsabilidad de todos” y reiteran que los profesionales que están preparando la plataforma “se comprometen a fijar días presenciales en el pueblo y en León capital para ayudar a registrarse a quien no pueda o no sepa hacerlo por medios digitales”, dado que hay muchos de los compradores de la papeleta muy mayores o con poco acceso a Internet.