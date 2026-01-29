Los servicios de rescate buscan a una mujer desaparecida que cayó al mar en la noche del miércoles en Tenerife

Nuevo suceso en las costas canarias a causa del fuerte oleaje. Los servicios de rescate del Gobierno de Canarias, Guardia Civil, Salvamento Marítimo y Protección Civil buscan desde las 22.16 del lunes a una mujer que cayó al mar en la localidad de Tacoronte (norte de Tenerife). La zona, apuntan las autoridades, se encuentra vallada debido al fuerte oleaje. Este suceso se produce apenas dos días después de que la Guardia Civil rescatase el cadáver de un joven estadounidense que había caído al mar en la tarde del domingo tras verse arrastrado por las olas en Los Charcones (Lanzarote).

El Gobierno de Canarias actualizó el miércoles la alerta el empeoramiento del mar en El Hierro, La Palma y La Gomera, así como el litoral norte y oeste de las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos amarillos por fenómenos costeros este jueves en todo el archipiélago debido al fuerte oleaje del noroeste. La organización prevé mar combinada del noroeste con olas de entre cuatro y cinco metros de altura, principalmente por mar de fondo, que afectará con especial intensidad a las costas abiertas al norte y al oeste.

Fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno de Canarias han explicado que la búsqueda se está llevando a cabo fundamentalmente desde el aire debido al mal estado del mar, que dificulta la salida de barcos. El rotativo local El Día apunta a que la mujer desaparecida es vecina de Mesa del Mar desde hace apenas dos meses.

El martes, los buzos de la Guardia Civil encontraron el cuerpo de un joven estadounidense sumergido a 13 metros de profundidad a unos 20 metros de donde cayó al mar. El chico había desaparecido el domingo a las tres de la tarde tras sufrir un golpe de mar en la zona de Los Charcones, al suroeste de la isla. Este embate también sorprendió a otros tres compatriotas, quienes lograron salvar la vida con ayuda de los servicios de emergencia.

El Ejecutivo autonómico ha insistido repetidamente en la necesidad de evitar situaciones de riesgo y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes como no como situarse en muelles y escolleras, ni permanecer en lugares cercanos al mar para evitar ser golpeados o arrastrados por el oleaje.

Pese a ello, desde finales de año se han encadenado varios sucesos de este tipo en Tenerife y Lanzarote. En 7 de diciembre, un hombre italiano de 27 años falleció tras ser rescatado en Los Charcones donde pescaba, después de ser arrastrado por las olas. Fue socorrido a unos 500 metros de la zona en la que cayó al agua, cuando sufría una parada cardiorrespiratoria que no logró superar. Esa misma semana habían muerto cuatro personas en Los Gigantes (oeste de Tenerife), cuando otro golpe de mar sorprendió a un grupo de al menos siete personas junto a la costa.

Un total de 69 personas murieron por ahogamiento en Canarias de enero a diciembre de 2025, tres menos que en el año anterior, según datos elaborados por la Asociación para la prevención de accidentes acuáticos Canarias, 1500 Km de Costa.