Los equipos de rescate reanudan la búsqueda del estadounidense arrastrado por el mar en Lanzarote

Los equipos de rescate han reanudado poco después de las 6.30 las tareas de rescate del cuarto estudiante estadounidense que cayó al mar en la tarde del domingo en Los Charcones, un emplazamiento costero en el municipio de Yaiza, en el suroeste de Lanzarote, según han confirmado fuentes del Consorcio de Emergencias de Lanzarote. El organismo ha explicado que se está usando un dron con cámara térmica para el rescate.

Los cuatro jóvenes, con edades entre los 18 y los 21 años y alojados en una vivienda de Arrecife, llegaron al lugar caminando, dado que la carretera de acceso estaba cortada debido a las restricciones por la alerta decretada por el Gobierno de Canarias, según han indicado las fuentes del Consorcio de Emergencias de Lanzarote. Cerca de las tres de la tarde, un golpe de mar los arrojó al mar en un área restringida por la mala mar. Dos de ellos habían caído a una zona de rocas y los otros dos, al mar.

Dos de los jóvenes desaparecieron, mientras otros dos lograban salir por sus propios medios desde la escollera, con heridas leves y sin ser asistidos por los servicios sanitarios. Posteriormente, el helicóptero del grupo de Emergencias y una embarcación de Salvamento Marítimo conseguía rescatar con vida a una tercera persona. Uno de los rescatados, de 21 años, presentaba signos de ahogamiento e hipotermia de carácter moderado. Los otros dos, de 19 años, habían sufrido policontusiones de carácter leve, los servicios de emergencia regionales.

Tramo de costa de Los Charcones, en Yaiza (Lanzarote), en noviembre. Adriel Perdomo (EFE)

El Gobierno de Canarias decretó el sábado la alerta por fenómenos costeros en todas las islas, donde se esperaban olas de hasta cuatro y cinco metros, que se podían superar en Lanzarote y Fuerteventura. Esta alerta sigue vigente.

En las últimas semanas, se han registrado varias caídas al mar en las islas. En diciembre, un hombre italiano de 27 años, residente en la isla, tras ser rescatado en Los Charcones mientras pescaba. El fallecido fue socorrido a 500 metros de la zona en la que fue arrastrado por las olas cuando sufría una parada cardiorrespiratoria, situación que no pudo superar. Esa misma semana, habían fallecido cuatro personas en el oeste de Tenerife, cuando otro golpe de mar arrojó al agua al menos a siete personas que cayeron al agua, sorprendidas por el oleaje.

Un total de 69 personas murieron por ahogamiento en Canarias de enero a diciembre de 2025, tres menos que en el año anterior, según datos elaborados por la Asociación para la prevención de accidentes acuáticos Canarias, 1500 Km de Costa.