Bomberos y buzos se suman a la búsqueda del estadounidense que cayó al mar en Lanzarote

Tercer día de búsqueda del joven estadounidense que cayó al mar en la tarde del domingo en la costa de Lanzarote. Un grupo de bomberos del Consorcio de Emergencias de Lanzarote, un helicóptero del 112 y dos equipos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil se han sumado este martes a la búsqueda del joven que cayó al mar el domingo en el sur de la isla por el fuerte oleaje, según ha informado el Consorcio.

Se amplía así el dispositivo desplegado desde el domingo para tratar de encontrar al joven, a cuyos rastreos se sumó este lunes la Policía Local del municipio de Yaiza con un dron con cámara térmica. El chico desapareció tras sufrir a las tres de la tarde un golpe de mar en la zona de Los Charcones, al suroeste de la isla, un embate del mar que también sorprendió a otros tres compatriotas, quienes lograron salvar la vida con ayuda de los servicios de emergencia.

Desde entonces, el desaparecido es buscado por un dispositivo del que forman parte Salvamento Marítimo, la Guardia Civil y efectivos de la Policía Local, según han detallado fuentes del Consorcio de Emergencias de Lanzarote.

Los cuatro jóvenes, que residen en Madrid, tienen entre 18 y 21 años y se alojan en una vivienda de Arrecife. El domingo llegaron al lugar caminando, ya que la carretera de acceso estaba cortada debido a las restricciones por la alerta decretada por el Gobierno de Canarias, según las mismas fuentes. Cerca de las tres de la tarde, un golpe de mar los arrojó al agua en un área restringida por la mala mar. Dos de ellos cayeron a una zona de rocas y los otros dos, al mar.

En un primer momento, dos de los jóvenes desaparecieron, mientras otros dos lograban salir por sus propios medios desde la escollera, con heridas leves y sin ser asistidos por los servicios sanitarios. Posteriormente, el helicóptero del Grupo de Emergencias y una embarcación de Salvamento Marítimo consiguieron rescatar con vida a una tercera persona. Uno de los rescatados, de 21 años, presentaba signos de ahogamiento e hipotermia de carácter moderado. Los otros dos, de 19 años, habían sufrido policontusiones leves, según los servicios de emergencia regionales.

El accidente ocurrió cuando estaba vigente, desde la mañana del sábado, una alerta por fenómenos costeros decretada por el Gobierno de Canarias en todas las islas, al esperarse olas que podían superar los cinco metros en Lanzarote y Fuerteventura.

En las últimas semanas, se han registrado varias caídas al mar en las islas. En diciembre, un hombre italiano de 27 años falleció tras ser rescatado en Los Charcones, donde pescaba, después de ser arrastrado por las olas. Fue socorrido a unos 500 metros de la zona en la que cayó al agua, cuando sufría una parada cardiorrespiratoria que no logró superar. Esa misma semana murieron cuatro personas en el oeste de Tenerife, cuando otro golpe de mar sorprendió a un grupo de al menos siete personas junto a la costa.

Un total de 69 personas murieron por ahogamiento en Canarias de enero a diciembre de 2025, tres menos que en el año anterior, según datos de la Asociación para la Prevención de Accidentes Acuáticos Canarias, 1500 Km de Costa.

En la zona donde se encontraban los jóvenes está prohibido el baño debido a esta alerta, han indicado fuentes del Consorcio de Emergencias. Este portavoz recalca que este es un enclave con piscinas naturales muy visitado por la difusión que ha tenido en redes sociales.