ERC y Junts cargan contra el Gobierno por Rodalies pese al nuevo plan de 8.000 millones en mejoras

Los dos accidentes ferroviarios del 20 de enero en la red ferroviaria de Rodalies generaron una nueva crisis en este modo de transporte en Cataluña, la de ahora sin precedentes, con una víctima en el accidente de Gelida (Barcelona), un plante de los maquinistas por temor a circular y varios días de parón en el servicio. También ha generado una grieta política, que distancia a ERC del Ejecutivo y agrava la ya existente con Junts. Con las vías bajo gestión de Adif y los trenes tutelados por Renfe, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dado explicaciones esta tarde en el Senado, donde le han llovido múltiples reproches, y nuevas peticiones de dimisión, después de que tratara de llevar el debate a la falta de atención a esta red ferroviaria catalana durante los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy.

La respuesta del Ejecutivo al caos ha culminado esta semana con la presentación de un plan de inversiones de 8.000 millones para el periodo 2026 y 2030. “Invertimos mucho [en Rodalies], pero no es suficiente. El mantenimiento precisa más recursos y una aproximación diferente”, ha dicho el ministro, “pero no es realista ni razonable dar pábulo a propuestas milmillonarias a la vez que se pide mayor esfuerzo en mantenimiento”. El argumentario de Puente ha incluido el desafío a los grupos opositores a que acepten un pacto de Estado para la modernización de las infraestructuras.

Cuestionado este jueves por los grupos en la oposición, y muy especialmente por los partidos catalanes Junts y ERC ante los accidentes y vista la posterior gestión de la crisis en Rodalies, Óscar Puente ha achacado a “semanas de lluvias muy intensas” el accidente mortal de Gelida (por el desprendimiento de un muro al paso de un tren por la línea R4) y el descarrilamiento en Massanet de la Selva (por el desprendimiento de una roca en la R1). El responsable político que tiene bajo su ala a Adif y Renfe ha reconocido la detección de 23 puntos críticos o de alto riesgo en las vías catalanas de cercanías tras la revisión de un total de 80. También ha afirmado que el citado muro, bajo titularidad de la Dirección General de Carreteras, había sido revisado en mayo y octubre.

“Tenemos una red antigua, sobrecargada y que se desarrolla en un medio complejo, rodeado de montañas, el entorno urbano y por el mar. Hace diez años ya había 400.000 usuarios diarios, y también quejas por falta de inversión”. El plan de Rodalies 2008-2015 tuvo un ínfimo nivel de ejecución del 10% y no se compraron trenes para renovar una flota anticuada, ha sostenido el ministro antes de que le llovieran palos desde el grupo mixto, VOX, Junts, Esquerra y el Partido Popular.

Han resonado especialmente las críticas y reivindicaciones de Eduard Pujol por Junts: “España la ha liado parda en Cataluña con Rodalies y con la [autopista] AP7. Lanzo un aviso a navegantes: vendrán grandes desastres”. Sara Bailac, de Esquerra Republicana, ha hecho hincapié en la sensación de inseguridad: “Cayó un muro en la R4 y no sabían ni de quién era. ¿Cómo nos vamos a creer que están encima del mantenimiento?”, ha increpado la senadora, “ha habido un abandono consciente de Cataluña”. La petición de dimisiones ha estado en boca de ambos.

“Yo lo hago bien”

Óscar Puente ha cerrado la sesión visiblemente molesto en su turno de réplica: “Están molestos y me piden la dimisión porque lo hago bien”, ha exclamado mirando a la bancada del PP. También ha dicho echar de menos a la antigua CiU dirigiéndose al senador Pujol: “Eso del expolio a Cataluña es tan falaz como el discurso de que todo es para Cataluña (...) Rodalies es un servicio pésimo, pero trabajamos para mejorarlo. Es injusto que nos pongan en el mismo saco que a gobiernos del PP, a los que ustedes, por cierto, apoyaron”.

Minutos antes había expresado que “la gran diferencia es que hoy sufrimos incidencias, pero por exceso de intervención en la infraestructura. La mejora está en camino con la renovación de flota, de la infraestructura y con una gobernanza más eficaz”.

Ante las críticas por haberse centrado personalmente en la tragedia del día 18 en la alta velocidad a su paso por Adamuz (Córdoba), el ministro ha pedido a los senadores que se hagan cargo del balance de ese siniestro en Andalucía, con 45 muertos y 123 heridos. “En Barcelona han estado los presidentes de Renfe y Adif con el secretario de Estado de Transportes. Ha sido una alta representación porque este caso [por Rodalies] es una prioridad para el ministro y sus empresas. Adif movilizó inicialmente 150 personas, a las que se sumaron 180 para vigilar y resolver las incidencias”.

Y en el capítulo del esfuerzo inversor en esta red catalana, la ejecución en 2025 se ha ido hasta los 600 millones. El titular de Transportes ha reseñado que “la inversión ferroviaria se lleva el 70% del presupuesto de su ministerio, y para Rodalies es el 80% de la inversión ferroviaria y la mitad de la inversión de todo el ministerio”. Tras detallar lo realizado desde 2020, con hitos como el 97% de ejecución (586 millones) en reposición de activos (túneles, terraplenes o trincheras), los 1.340 millones adjudicados para el incremento de la capacidad e integración urbana, o la reforma de 50 estaciones, Óscar Puente ha desgranado el nuevo plan 2026-2030. A los 8.000 millones de presupuesto, 1.700 millones más que en el anterior programa 2020-2025 (ejecutado en un 77%), se suma la próxima renovación de flota con pedidos por 1.207 millones. “Más no se puede hacer. Si hacemos más, qué pasa con el servicio”, ha zanjado hoy en el Senado un muy cuestionado Óscar Puente, “debemos trasladar confianza y esperanza de mejora a los usuarios”.