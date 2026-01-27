Última hora del accidente de tren en Córdoba y del servicio de Rodalies, en directo | El Congreso decide este martes si Puente debe comparecer para informar sobre la situación ferroviaria
Rodalies arranca la jornada de forma parcial, con retrasos y cancelaciones en toda Cataluña
La Diputación Permanente del Congreso (órgano que sustituye al pleno entre periodos de sesiones) decidirá este martes sobre la petición del PP de comparecencia urgente del ministro de Transportes, Óscar Puente, para que informe sobre el estado de elaboración del plan de choque ferroviario incluido como mandato en la Ley de Movilidad Sostenible. El PP consiguió introducir en esa ley —aprobada en noviembre de 2025— varias disposiciones adicionales que comprometen a Transportes a presentar un plan de choque ferroviario, un plan de atención urgente a los pasajeros y un protocolo de análisis de incidencias en la red ferroviaria; así como a recuperar los criterios de puntualidad e indemnizaciones de Renfe, modificados en 2024. Mientras, Rodalies arranca la jornada de forma progresiva y parcial, pero a primera hora ya acumula retrasos y cancelaciones en toda Cataluña.
EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora del accidente de tren de alta velocidad en Adamuz y del servicio de Rodalies.
Adif repara la rotura de L'Espluga de Francolí, en la Madrid-Barcelona
Los servicios de mantenimiento de Adif han trabajado esta noche para resolver la rotura de vía en L'Espluga de Francolí (Tarragona), en la línea Madrid-Barcelona, que ayer hizo saltar las alarmas y reducir la velocidad de paso por ese punto de la línea de alta velocidad.
La denuncia del defecto en el carril partió de un maquinista. El servicio ha comenzado esta mañana con una limitación temporal a 230 kilómetros por hora y el gestor de la infraestructura prevé levantarlo mañana y situar la velocidad de circulación a 300 kilómetros por hora.
Tras otro día negro en Rodalies que terminó con el cese de dos altos cargos de Renfe y Adif, el servicio ferroviario catalán se recupera este martes de forma progresiva y parcial, pero a primera hora ya acumula retrasos en la estación de Barcelona Sants en la R1, R2 y R4, y las primeras cancelaciones en Girona. El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha asegurado este martes que el servicio ha arrancado según lo previsto y dentro de una “razonable normalidad”.
El autobús, el coche, el teletrabajo, las faltas a clase o al trabajo, los Ferrocarrils de la Generalitat, pero sobre todo, paciencia y resignación. Son las alternativas a las que han tenido que echar mano los 400.000 usuarios de Rodalies desde el pasado martes -con el trágico accidente de Gelida- en una concatenación de incidencias que hizo aflorar un servicio totalmente desfasado y deficiente. EL PAÍS ha hablado con diferentes usuarios que ejemplifican cómo se han tenido que buscar la vida para sobrevivir a este episodio negro de Rodalies.
Miguel Ángel Pareja Vallejo (1963, Ciudad Real) ingresó en la carrera judicial en el 2000 y eligió como primer destino el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Montoro (Córdoba). Para él las casualidades no existen, así que no cree que lo sea el hecho de que le haya tocado acompañar a Cristina Pastor, la jueza recién llegada de la Escuela Judicial, que, como él en su momento, ha elegido como primer destino ese juzgado de Montoro. La nueva encargada se encontrará un juzgado atiborrado de papeles y sobrecargado de trabajo, pero con un añadido: debe coger la batuta de la investigación del choque de trenes en Adamuz que ha causado 45 fallecidos y decenas de heridos.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, no ha visitado Barcelona en la semana en que Cataluña ha sufrido la mayor crisis de Rodalies. Puente visitó, una semana antes del accidente de Gelida, la capital catalana para hacer efectiva la puesta en marcha de la empresa mixta de Rodalies que comenzará a operar en 2027. Para los días más delicados de la crisis ferroviaria, el ministro ha enviado a su número dos. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha sido el encargado de hacerse cargo de una situación que este lunes ha acabado con los ceses -tras la petición efectuada por la consejera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque- del director operativo de Renfe, Josep Enric García Alemany, y del director general de Operaciones y Explotación de Adif, Raúl Míguez.
La mejora integral de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, que comenzó a licitarse en 2021 y está terminando de ejecutarse en estos momentos con el cambio de sistema de seguridad LZB por el más moderno ERTMS nivel 2, no puso el foco en la sustitución generalizada de carriles. Y ello pese a que buena parte, aun en uso, fueran entregados por Ensidesa en 1989. La Madrid-Sevilla incluye en su kilómetro 318 el punto del trágico accidente ocurrido el pasado domingo en la localidad cordobesa de Adamuz. Un cuarteto de constructoras, Ferrovial, FCC, OHLA y Azvi ―“La flor y nata de la construcción española”, dijo el viernes el ministro de Transportes, Óscar Puente― se ocupó de la actuación central en ese tramo que atañe a la investigación del siniestro.
La investigación técnica que arrojará luz sobre las causas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) avanza, y rápido, a la espera de que entren en laboratorio piezas clave para someterlas al microscopio. Entre ellas, la soldadura entre dos carriles, uno de 1989 en uso y otro nuevo de 2023, que falló y aparentemente motivó el descarrilamiento del tren Iryo el domingo 18. Rodeado de varias hipótesis a estas alturas de las pesquisas, el presidente de la Comisión Técnica de Investigación de Accidentes (CIAF), Iñaki Barrón, atiende a El PAÍS por teléfono y aventura que hay pocas dudas sobre el papel protagonista y trágico de esa junta metálica. Y se pregunta, sorprendido, por qué la reforma de la que fue la primera línea de alta velocidad en operación en España, la Madrid-Sevilla, no fue de mayor calado; por qué no incluyó el carril.
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora del accidente de tren de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) y del servicio de Rodalies, en este martes 27 de enero.
