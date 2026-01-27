Última hora del accidente de tren en Córdoba y del servicio de Rodalies, en directo | El Congreso decide este martes si Puente debe comparecer para informar sobre la situación ferroviaria

La Diputación Permanente del Congreso (órgano que sustituye al pleno entre periodos de sesiones) decidirá este martes sobre la petición del PP de comparecencia urgente del ministro de Transportes, Óscar Puente, para que informe sobre el estado de elaboración del plan de choque ferroviario incluido como mandato en la Ley de Movilidad Sostenible. El PP consiguió introducir en esa ley —aprobada en noviembre de 2025— varias disposiciones adicionales que comprometen a Transportes a presentar un plan de choque ferroviario, un plan de atención urgente a los pasajeros y un protocolo de análisis de incidencias en la red ferroviaria; así como a recuperar los criterios de puntualidad e indemnizaciones de Renfe, modificados en 2024. Mientras, Rodalies arranca la jornada de forma progresiva y parcial, pero a primera hora ya acumula retrasos y cancelaciones en toda Cataluña.

