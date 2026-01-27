El Gobierno aprueba un mecanismo de indemnizaciones para las víctimas nueve días después del accidente de Adamuz

Distintos departamentos del Gobierno, como Transportes, Hacienda e Interior, llevan días trabajando en el armazón de un mecanismo de reparación económica dedicado a las víctimas del accidente ferroviario del domingo 18 en Adamuz (Córdoba). El suceso dejó 45 muertos y más de 150 heridos de distinta consideración, una veintena de estos últimos aún ingresados en hospitales. En la reunión del Consejo de Ministros que se celebra este martes, según fuentes de La Moncloa, se aprobará la creación de un sistema de ayudas que, de forma anticipada al proceso judicial y a la actuación de las aseguradoras, podrían llegar a los afectados.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, desveló el domingo en una entrevista concedida a El PAÍS, que se iban a abrir contactos formales con las personas que viajaban en los trenes de Iryo y Renfe siniestrados en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla para activar cuanto antes las indemnizaciones. “Vamos a ponernos en contacto con ellos y tratar de ayudar para que tengan una reparación, dentro de lo que puede repararse por la pérdida de un ser querido. En una familia de cinco miembros han fallecido cuatro y se ha quedado sola una niña de seis años. Eso es irreparable. Pero dentro de lo que podamos hacer, vamos a intentarlo”, afirmó Puente.

La conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros cuenta con la intervención de Puente, quien ofrecerá los primeros detalles. También se espera que relate las medidas para la reforma y reapertura de la línea Madrid-Sevilla de alta velocidad, que en principio se había fechado para el 2 de febrero.

Las fuentes al tanto de esta decisión explican que, con toda probabilidad, el Ejecutivo tenga que disponer de un crédito extraordinario para captar los fondos. En todo caso, “habría otros mecanismos”. En esta nueva tragedia en la red ferroviaria que gestiona la empresa pública Adif, el actual Gobierno trata de evitar “que las víctimas y sus familiares tengan que esperar años a que concluya el juicio para obtener reparaciones, aunque eso no les devuelva a sus seres queridos”. Pesa lo sucedido tras la tragedia ferroviaria de Angrois en julio de 2013.