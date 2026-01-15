Un conductor acude al examen para recuperar el carné en su propio vehículo

Los hechos ocurrieron en el centro de exámenes de la DGT, además el coche tenía la ITV caducada y carecía de seguro

Un hombre de 34 años está siendo investigado en Plasencia (Cáceres) tras ser sorprendido por la Guardia Civil de Tráfico conduciendo su propio vehículo cuando acudía al centro de exámenes de la Dirección General de Tráfico (DGT) a realizar el examen teórico. Esta persona estaba citada para pasar las pruebas teóricas que le permitieran recuperar el permiso de conducir que había perdido al agotar todos los puntos.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de enero, cuando agentes del Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT), detectaron a este hombre in fraganti, el cual llegaba conduciendo su propio vehículo para realizar la prueba de recuperación del permiso de conducción de la clase B, pese a carecer de autorización administrativa para hacerlo tras acumular diferentes infracciones previas.

Posteriormente los agentes procedían a la inspección del coche, en este control comprobaron además que el vehículo no tenía seguro obligatorio en vigor y que la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) se encontraba caducada, por lo que se llevaron a cabo las correspondientes denuncias administrativas por estas infracciones.

Esta persona está investigada por la supuesta comisión de un delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo a motor careciendo del permiso de conducción, por pérdida total de los puntos asignados, remitiéndose las diligencias instruidas a la autoridad judicial competente en la localidad cacereña de Plasencia.

La actuación se enmarca en la colaboración puesta en marcha entre la Jefatura Provincial de Tráfico (JPT) y el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres, y con ella, se quiere concienciar a los usuarios de las vías, así como a la ciudadanía en general, del grave riesgo que suponen este tipo de conductas para la seguridad vial, por lo que desde la Guardia Civil se va a seguir manteniendo una vigilancia constante para prevenirlas y erradicarlas.