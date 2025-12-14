Desmantelada en Cáceres una organización criminal que estafaba mediante actividades espirituales

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal en Navalmoral de la Mata (Cáceres) que estafaba a sus víctimas tras manipularlas. El Instituto armado ha detenido a sus integrantes, dos hombres y dos mujeres, por captar a personas vulnerables, en su mayoría de países de Sudamérica y Centroamérica, para manipularlas y lograr que hicieran pagos recurrentes con la excusa de participar en actividades espirituales. Los cuatro detenidos están acusados de estafa, asociación ilícita, coacciones, un delito contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales.

La investigación comenzó hace meses cuando los agentes detectaron a esta organización criminal que, mediante un supuesto acompañamiento espiritual para superar situaciones adversas, obtenían importantes cantidades de dinero, según un comunicado de la Guardia Civil. La organización había establecido supuestos niveles jerárquicos definidos, asignando a distintos colaboradores roles concretos para sostener la actividad delictiva.

Una decena de víctimas fue sometida a una presunta manipulación psicológica y emocional, según las pesquisas policiales, para incitarles a realizar los pagos, a menudo mediante Bizum u otros sistemas de aportación directa, que habrían generado un beneficio de 200.000 euros durante un año.

Como resultado de las pruebas e indicios obtenidos durante la investigación, el pasado 11 de noviembre se practicaron seis registros en distintos inmuebles, entre viviendas y locales, relacionados con la organización criminal. Además, los investigadores detuvieron a las cuatro personas acusadas de cinco delitos, entre ellos estafa y asociación ilícita.

La investigación está dirigida por el Tribunal de instancia 3 de Navalmoral de la Mata (Cáceres) y la Fiscalía de Cáceres, a través de su Sección Territorial en Plasencia (Cáceres). En paralelo a los registros, hace un mes los agentes se incautaron de dinero en efectivo, sumado al dinero bloqueado en cuentas bancarias, terminales móviles, material informático y abundante documentación relacionada con la supuesta actividad delictiva.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos y los efectos intervenidos, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata (Cáceres). Por último, la Guardia Civil ha hecho un llamamiento público para recabar a todas las personas que hayan podido ser víctimas de la banda o que dispongan de información relevante relacionada con los hechos, para que la comunique a las autoridades.