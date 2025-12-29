El Gobierno insiste en que “hay mucho que se puede hacer” sin la convalidación del Congreso

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha insistido este lunes en una entrevista en Hoy por Hoy en que la legislatura es viable, a pesar de no tener aprobados presupuestos y la presión de los socios, y que es posible gobernar y poner en marcha medidas que no tengan que aprobarse en el Congreso. “Hay cuestiones que no necesitan un rango de ley. Hay mucho que se puede hacer para mejorar la vida de la gente y que tiene un rango reglamentario, que son medidas que no tienen que ser convalidadas por el Congreso de los Diputados”, ha dicho la portavoz del Ejecutivo en la Cadena SER.

Saiz ha defendido así la petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los ministros de propuestas “ambiciosas” y “disruptivas” que “conecten con la gente” que pese a los buenos datos macroeconómicos sufren el incremento del coste de la vida y que sean “fáciles” de llevar a la práctica, es decir, que no deban pasar por el examen del Congreso ante la falta de apoyos.

“Es importante que seamos conscientes de cómo es nuestra composición y cómo es. Me voy a poner un poco jurídica, pero hay cuestiones que no necesitan un rango de ley”, ha indicado la ministra portavoz en la Cadena SER: “Hay mucho que se puede hacer para mejorar la vida de la vida de la gente y que tiene, por ejemplo, un rango reglamentario, que son medidas que no tienen que ser convalidadas por el Congreso. Eso no las convierte en malas medidas. Todo lo contrario, se pueden hacer muchas cosas sin tener que tener el rango legislativo”, ha apuntado.

“Hay mucho que se puede hacer que no tiene que tener ese rango legal respetando escrupulosamente la pirámide, la pirámide normativa de nuestro Estado de derecho”, ha insistido Saiz antes de añadir que “eso es gobernar”. La recién nombrada ministra portavoz ha asegurado que “pedir responsabilidad a las comunidades autónomas no es echar balones fuera, no es no querer asumir responsabilidades”, y ha puesto el ejemplo de la política de vivienda: “El Gobierno de España está haciendo mucho, está haciendo cosas que no se habían hecho, incluso alzando la voz en Europa, pero tienen mucho que decir las comunidades autónomas en materia de vivienda. Cuando yo exijo esa responsabilidad, no es que esté no asumiendo la mía, es que estoy siendo muy consciente del Estado que somos, de las autonomías, de las competencias, y por eso yo creo que es muy importante ser conscientes de que hay muchas medidas que no necesitan un rango legal”. “Y eso no es querer retorcer nada, sino eso simplemente es gobernar con una hoja de ruta muy clara, intentando llegar a mejorar la vida de la gente a todos los niveles”, ha detallado.

La ministra considera que la ciudadanía es “consciente” de las medidas que está tomando el Ejecutivo con unos presupuestos prorrogados que califica de “positivos”: “Hay presupuestos que llevan unos recortes en derechos y hay unos presupuestos que están prorrogados y que nos están permitiendo medidas tan importantes como las del pasado martes de revalorizar pensiones, prorrogar un escudo social. No es lo mismo cualquier tipo de proyecto de presupuestos”. A la vez, Elma Saiz dice que en La Moncloa son conscientes de que es fundamental presentar un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado, previsto para el primer trimestre de 2026: “Tenemos un compromiso y vamos a presentar un nuevo proyecto de presupuestos bueno. No vale cualquier cosa. Un proyecto de presupuestos que siga en la línea en la que estamos. Y apelaré a la responsabilidad de los grupos políticos para estar al lado de un buen proyecto de presupuestos, que siga teniendo muy claro cuáles son las líneas, porque sabemos dónde estamos”.

“Hemos alcanzado muchos objetivos, pero todavía no hemos llegado donde queremos llegar como país. Todavía quedan muchos desafíos por solventar”, ha admitido la ministra antes de añadir que la legislatura seguirá adelante si ese proyecto de presupuestos no pasan el examen del Congreso. Elma Saiz ha insistido en la idea de que la legislatura es viable a pesar de gobernar sin cuentas públicas y con la presión de los socios dentro y fuera del Ejecutivo.