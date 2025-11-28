Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
YOLANDA DÍAZ

Yolanda Díaz reprende a Feijóo: “En España mandan los ciudadanos votando, no las empresas”

La vicepresidenta segunda critica desde México al líder del PP por pedir a los empresarios catalanes que presionen a Junts para forzar una moción de censura

Micaela Varela
Micaela Varela
México -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La vicepresidenta segunda ha mandado este viernes un mensaje a Feijóo desde Ciudad de México, donde se ha reunido con el secretario de Trabajo y Previsión Social de México, Marath Bolaños. Después de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acudiera a los empresarios catalanes para pedirles que presionen a Junts y a ERC para forzar una moción de censura contra Pedro Sánchez, Díaz ha calificado el gesto de “gravísimo” y ha señalado que el líder popular ha perdido toda su “credibilidad democrática” por buscar la desestabilización del Gobierno. “En España mandan los ciudadanos y las ciudadanas votando. No mandan estas empresas”, ha zanjado en rueda de prensa desde la Embajada española.

Díaz también ha hecho un señalamiento a la patronal española, después de hayan pedido reiniciar las negociaciones tras 20 meses de conversación para reformar la ley de prevención de riesgos laborales. “Que le digan a los españoles de qué lado están, si del papel institucional que venía jugando antes de esta legislatura en defensa legítima de los intereses de las empresas, o al servicio de la extrema derecha y de Feijóo, como estamos viendo hoy con lo que acaba de afirmar”, ha declarado después de que el presidente popular pidiera el voto para una moción de censura a los empresarios. “Le pide al empresario catalán y español que se levante contra el gobierno de España para derrocarlo. Está claro que el señor Feijóo ha perdido completamente su credibilidad democrática”, ha añadido.

Respecto a la entrada a prisión del exdiputado socialista José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, Díaz ha apuntado a que el problema de la corrupción en la Administración pública española debe de tratarse desde la prevención. “Ábalos no es el único problema”, ha señalado antes de volver a insistir en la necesidad de un organismo independiente que actúe sobre la cultura de la corrupción en las instituciones del Estado. “La única reparación en España es por vía penal cuando el daño ya está hecho”, ha lamentado.

La vicepresidenta segunda ha asegurado que no está preocupada por cómo afectará a las votaciones del PSOE y Sumar en el Congreso la posible suspensión de Ábalos tras entrar a “prisión provisional comunicada y sin fianza”. La Mesa esperará a que la medida cautelar sea firme para retirar su escaño y aplicar el artículo 21 del Reglamento, que reza que “los diputados y diputadas quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure esta”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Micaela Varela
Micaela Varela
Es periodista de EL PAÍS en Ciudad de México. Nacida en Argentina y criada en Valencia, España. Graduada en la carrera de Periodismo en la Universitat Jaume I y máster de Periodismo en EL PAÍS. Escribe sobre derechos humanos, sociedad y cultura.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Gobierno y Ávalos

El Gobierno advierte a Ábalos que no “se va a dejar chantajear” con sus “mentiras”

José Marcos | Madrid

Claves del acuerdo entre Gobierno y sindicatos para la subida de sueldo (y otras mejoras) a los funcionarios

EL PAÍS Exprés

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Black Friday
escaparatebf
Baliza de emergencia V16 con geolocalización homologada y conectada con la DGT. COMPRA POR 38,95€ (29% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia V16 con geolocalización homologada y conectada con la DGT. COMPRA POR 38,95€ (29% DE DESCUENTO)
escaparatebf
Fairy Platinum Plus Limón. 88 cápsulas para lavavajillas. SOLO 18,04€ (37% DE DESCUENTO)
Fairy Platinum Plus Limón. 88 cápsulas para lavavajillas. SOLO 18,04€ (37% DE DESCUENTO)
escaparatebf
Cerveza Mahou clásica. Pack de 24 latas de 33cl ahora con un 38% de DESCUENTO. SOLO 10,78€
Cerveza Mahou clásica. Pack de 24 latas de 33cl ahora con un 38% de DESCUENTO. SOLO 10,78€
escaparatebf
Pack de 3 portaembutidos de Tatay. Apto para el congelador, microondas y lavavajillas. AHORA POR 6,66€ (33% DE DESCUENTO)
Pack de 3 portaembutidos de Tatay. Apto para el congelador, microondas y lavavajillas. AHORA POR 6,66€ (33% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_