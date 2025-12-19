Ir al contenido
Cataluña
Anna Balletbó

Barcelona otorgará la medalla de oro a Anna Balletbó pese al voto en contra de Junts y ERC

El pleno vota la iniciativa del PSC con el apoyo de los comunes y el PP. Los independentistas la rechazan por sus opiniones durante el ‘procés’

Clara Blanchar
Clara Blanchar
Barcelona -
Anna Balletbó

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes otorgar la Medalla de Oro al mérito cívico a título póstumo a la periodista, política y empresaria Anna Balletbó, fallecida en octubre de este año. La iniciativa, propuesta por el PSC, partido por el que fue diputada en el Congreso, ha prosperado gracias a los votos de los comunes y el PP. Junts y ERC han votado en contra por su oposición al procés independentista. Balletbó fue crítica con el movimiento independentista y afirmó que la idea de los líderes independentistas de Ítaca era “engañar”, acusó al entonces president de la Generalitat Carles Puigdemont de haber “reventado” Cataluña o celebró la aplicación del 155.

Por parte de Junts, el concejal Josep Rius ha argumentado su rechazo a la medalla “por sus posicionamientos públicos en los últimos años, en un contexto difícil, como fue el procés, contra representantes públicos y cívicos”. ERC no ha argumentado su negativa, expresada por el concejal Jordi Castellana.

En un tono bien distinto, socialistas y comunes han celebrado la figura de la política. La teniente de alcalde Laia Bonet ha hablado de “una persona tenaz y de convicciones que no tenía un no por respuesta”. Ha recordado su presencia en el Congreso de los Diputados el día del Golpe de Estado de 1981, su “talante” a la hora de organizar las Jornades de la dona en 1976 junto a Maria Aurèlia Capmany o impulsar la fundación internacional Olof Palme de la mano de Diana Garrigosa, además de las jornadas económicas de S’Agaró.

El alcalde, Jaume Collboni, ha admitido que Balletbó fue “polémica, pero también transversal y defensora del feminismo o las causas internacionales, diputada, una más en el Consejo de Ciudad”. En fin, ha concluido, “una vecina ilustre de la ciudad”.

Por parte de los comunes, Marc Serra ha dicho que Balletbó fue “una figura importante para la ciudad, periodista pero personaje político” y ha destacado las horas que destinó a la participación. “Independientemente de sus ideas políticas, la Balletbó ciudadana es la que para nosotros merece la medalla”, ha defendido tras recordar que durante el gobierno de Ada Colau denunció “la dificultad de llegar a la plaza de Sant Jaume en coche, pero se ponía a disposición para hablar con todo el mundo, desde la patronal hasta los vecinos”.

El consistorio también ha aprobado este viernes la medalla de oro al mérito cívico a la Federación de entidades de personas con discapacidad física Francesc Layret. Y las medallas al Mérito Deportivo a Pere Miró Sellarés y Rafel Niubó Baqué, en los dos casos por su trabajo en favor del deporte y el olimpismo.

Sobre la firma

Clara Blanchar
Clara Blanchar
Clara Blanchar - twitter
Centrada en la información sobre Barcelona, la política municipal, la ciudad y sus conflictos son su materia prima. Especializada en temas de urbanismo, movilidad, movimientos sociales y vivienda, ha trabajado en las secciones de economía, política y deportes. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.
Más información

Anna Balletbó

Anna Balletbò: curiosidad, coraje y tenacidad

José Montilla

El Rey y la diputada, durante el 23-F

Mar Padilla | Barcelona

